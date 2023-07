Giri: “El gobierno nacional y provincial han discriminado permanentemente a Mar del Plata”

En el marco de su regreso a los primeros planos políticos, el presidente del PRO de General Pueyrredón, Emiliano Giri, que irá como séptimo candidato a Diputado Nacional en la Lista que impulsa a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a Presidente de la Nación, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que el gobierno nacional y provincial “han discriminado permanentemente a la ciudad” por tener un intendente con distinto color político. “Hay algo sistemático pensado para castigar al vecino del partido General Pueyrredón que no los ha acompañado electoralmente”, reconoció.

El presidente del PRO de General Pueyrredón, Emiliano Giri, que irá como séptimo candidato a Diputado Nacional en la Lista que impulsa a Horacio Rodriguez Larreta como candidato a Presidente de la Nación, en diálogo con “el Retrato…” expresó que, en esta instancia de la campaña electoral, se encuentra reforzando el trabajo que venía llevando adelante desde hace dos años en la Quinta Sección Electoral, “intentando ocupar este espacio para representar a la región y para que Mar del Plata recupere una voz más en la Cámara de Diputados para poder gestionar recursos y necesidades de la ciudad”.

“Mar del Plata va a pegar el salto en cuanto a las necesidades de infraestructura, que es lo que está necesitando, si tenemos la suerte de contar con un gobierno nacional y provincial que no discrimine a la ciudad, tal como lo vienen haciendo en esta gestión de Guillermo Montenegro por tener distinto color político”, sostuvo el titular del PRO marplatense.

En ese contexto, Giri remarcó que es importante que los vecinos entiendan que cuando tenés un gobernador o presidente del mismo signo político que un intendente “es más fácil la gestión de recursos” y recordó que de 2015 a 2019 se bajaron un montón de obras trascendentes para Mar del Plata, por lo que, la ciudad “tuvo una inversión pública por parte del gobierno nacional y provincial muy importante con un intendente que formaba parte del mismo espacio político”.

“Para hacer obras importantes, el recurso y presupuesto de la ciudad no alcanza. En los últimos 3 años Mar del Plata ha sido discriminada en lo que es obra pública, en el subsidio de boleto de transporte de colectivo -que es inferior al del AMBA-, ,a los jubilados que les apelan permanentemente las sentencias para no pagarle la jubilación, y cuando tuvieron que decidir sobre Cristina decidieron en 24 minutos y logró una Jubilacion de Privilegio más grande en la historia de Argentina, Esto también es discriminación para con los marplatenses”

Mas adelante recordó “cuando deciden sacar la Escuela de Gerdarmería también tiene que ver en discriminar a los marplatenses en materia de seguridad entre otras cuestiones”, sostuvo el marplatense, que ofició en esta última etapa como coordinador del PRO en un vasto territorio bonaerense.

“Hoy intento general un análisis de la realidad, que debe analizar el lector, es que hay una discriminación a Mar del Plata . No sé si es una estrategia por acción u omisión, o porque son muy malos o porque son realmente muy burros. Hoy la realidad es que han discriminado permanentemente a la ciudad: han militado el cierre de los comercios, de las escuelas y cuando uno ve todo eso se da cuenta que hay algo sistemático pensado para castigar al vecino del partido General Pueyrredón que no los ha acompañado electoralmente” y agregó: “Sería importante que el intendente reciba el acompañamiento de un gobernador y de un presidente que estén en sintonía con lo que la ciudad necesita”.

“MAR DEL PLATA ESTÁ EN UN PUNTO DE INFLEXIÓN

PARA PEGAR UN SALTO CUALITATIVO MUY IMPORTANTE”

Emiliano Giri, que irá como séptimo candidato a Diputado Nacional en la Lista que impulsa a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a Presidente de la Nación, en diálogo con “el Retrato…” analizó los beneficios del proyecto de exploración y explotación off shore en cercanías a las costas de Mar del Plata y el del “Canal Magdalena”. “Mar del Plata está en un proceso de cualitativo que quizás los vecinos de General Pueyrredón aún no logramos tomar dimensión, por esto de la potencialidad que va a tener la industria off shore en convertir a la ciudad en un puerto logístico en el tema”, afirmó.

A su vez, destacó el desarrollo en puntual que Mar del Plata está teniendo en materia de la horticultura y en los viñedos que se están instalando en la ciudad con el fin de convertirla en la capital de la ruta del vino atlántico del país como así también resaltó el potencial que están teniendo las empresas TIC con el Parque Tecnológico y el desarrollo que ha tenido el Parque Industrial en el último tiempo y del sector de la construcción. “Todo no es casualidad, sino que es fruto del trabajo que se viene haciendo para simplificarle la vida a los comerciantes, emprendedores y demás. Mar del Plata está en un punto de inflexión para pegar un salto cualitativo muy importante”, completó.

Por último, se refirió a los proyecto de obra que se encuentran frenados en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón y apuntó: “Todos esos desarrollos son buenos para Mar del Plata, porque es inversión privada, que genera empleo privado, tasas e impuestos” al mismo tiempo que comentó: “He venido viendo hasta el momento un comportamiento bastante racional del Concejo Deliberante en materia de acompañar estos emprendimientos”.