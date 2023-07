Garciarena I : “No está bien castigar a un intendente por ser de otro signo político”

En el marco del comienzo de una nueva etapa en su carrera política, Diego Garciarena, precandidato a diputado provincial en primer lugar por la Quinta Sección Electoral en la lista que encabeza Patricia Bullrich a nivel nacional, en diálogo con “el Retrato…” consideró que Guillermo Montenegro “ha sido castigado” en su gestión por el gobierno nacional y provincial por ser de “un signo político distinto” y apuntó: “Ha habido un atraso en cuestiones que tendrían que haberse ejecutado antes”.

Diego Garciarena, precandidato a diputado en primer lugar por la Quinta Sección Electoral en la lista que encabeza Patricia Bullrich a nivel nacional, abogado y especialista en Derecho Parlamentario, profesor universitario y fanático del “Millonario” , en diálogo con “el Retrato…” analizó su gestión en la legislatura bonaerense y reconoció: “Es un ámbito de mucho diálogo, consenso, debate y donde se pueden sintetizar las posiciones de distintos sectores políticas. Es un lugar interesante para laburar”.

“Hace años que laburo con Maximiliano Abad. Cuando me planteó esta posibilidad me llenó de satisfacción, porque es la función que me toca y para la cual me siento preparado. Voy a hacer todo lo posible para hacerlo de la mejor manera”, confesó en relación a precandidatura a diputado por la quinta sección electoral.

Asimismo, Garciarena hizo hincapié en la participación de Mar del Pata dentro el régimen de coparticipación y apuntó que el problema es “de decisión política” al mismo tiempo que expresó: “Ha pasado que muchas veces el intendente es de distinto color político que el gobernador y eso ha dificultado la llegada de recursos y de obra pública”.

“Si bien se ha logrado introducir en la Ley de Presupuesto algunas obras importantes para Mar del Plata gracias al trabajo de Ariel Martínez Bordaisco, Alejandro Rabinovich y Maximiliano Abad como la remodelación de la Rambla, todo es una pelea, una negociación y tratar de sintetizar acuerdos”, sostuvo y agregó: “La Legislatura es el lugar por excelencia, donde hay que buscar los acuerdos”.

Conforme a ello, apuntó: “No está bien castigar a un intendente por ser de un signo político distinto” y consideró que a Guillermo Montenegro le ha tocado atravesar dicha problemática en su gestión, en tanto remarcó que “ha habido un atraso en cuestiones que tendrían que haberse ejecutado antes”.

En tal sentido, hizo hincapié en el proyecto de remodelación de la Rambla de Mar del Plata y sostuvo: “Hay que dejar que el Municipio sea quién ejecute la obra, porque es el que conoce el territorio” y señaló que los municipios “tienen que tener cada vez mayor nivel de autonomía, no pueden depender de las decisiones que se tomen a 400 kilómetros o de recursos que genera, pero no administra”.

-¿Se puede dar la municipalización de Punta Mogotes?

-Cuando fui concejal presenté el proyecto de municipalización de Punta Mogotes. El año pasado se presentó un proyecto por Maximiliano Abad y algunos senadores también planteando a nivel de la legislatura planteando la municipalización de Punta Mogotes, que en realidad es la recuperación de la administración. Yo creo que, a partir del 10 de diciembre, que va a haber un cambio en la provincia y la nación, la Municipalidad va a recuperar la administración y el control de Punta Mogotes.

-¿Qué se puede hacer en relación a las modificaciones de la Rambla?

-Lamentablemente no está bajo la jurisdicción del intendente la rambla, que es un emblema para la ciudad y un espacio hermoso para recuperarlo, que puede ser utilizado como un polo turístico por excelencia. Se puede plantear recuperar también este espacio.