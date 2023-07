Barrios anegados a raíz de la copiosa lluvia que cayó desde horas de la madrugada

El servicio meteorológico nacional había adelantado que venían varios días de lluvia en Mar del Plata, y así fue. En pocas horas cayeron más de 25 milímetros y al menos dos barrios de la ciudad quedaron anegados, en tanto a media tarde el pluviómetro marcaba 75 mm..

Rodrigo Gonçalves, titular de Defensa Civil, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “estamos muy bien en términos generales, en lo que tiene que ver con la ciudad, el casco urbano, pluviales. Hay anegamientos en barrios, pero supuesto pero ninguno que motive asistencia”.

En este sentido, Gonçalves agregó con énfasis: “En el barrio 2 de Abril si tenemos 8 manzanos bajo el agua, con cuestiones que tienen que ver con los barrios privados aledaños que indudablemente generaron un prejuicio, así que allí estamos en operativo importante con Obras Sanitarias y el EMVIAL. Estamos en el lugar y trabajando con intención de lograr que el agua escurra. También está Desarrollo Social preparado para dar asistencia en caso que sea necesario”.

Por su parte, José Luis, un vecino del barrio 2 de Abril, manifestó: “Necesitamos qué vengan los de EMVIAL a ver los desagües de calle Jukic. Estoy en Cisneros entre Jukic barrio 2 de Abril y estamos tapados de agua, tengo agua adentro de mi pieza. Llamo a la Sociedad de Fomento y nadie atiende, me cansé de llamar. Llamé al delegado de zona norte Pablo Pérez y me dijo que no se puede hacer nada bajo la lluvia, que en el día de ayer se hizo limpieza y yo no escuché qué anduviera ninguna máquina. Esto es cosa de más de 10 años, que siempre nos pasa esto. En la esquina de mi casa prometieron poner un caño de desagüe y nunca lo pusieron. Si nadie hace algo, vamos a estar en nuestras casas con el agua adentro por una semana”.