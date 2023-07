Gerardo Morales nacionalizó el triunfo opositor en San Juan: “Van a una derrota contundente”

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, celebró la reciente victoria de Marcelo Orrego en San Juan, y aseguró que Unión por la Patria se encamina a “una derrota contundente” en las elecciones 2023.

En ese sentido, el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta afirmó que “hay un clima de cambio en el país”. “Creo que los números que le den al Frente de Todos, se llame como se llame, están subevaluados”, puntualizó en declaraciones radiales.

“El presidente Alberto Fernández anda en la estratósfera, la vicepresidenta Cristina Kirchner conspirando y tejiendo, y La Cámpora atrás. A mí me parece que la gente no come vidrio, no somos idiotas, acá habrá una derrota contundente del oficialismo y nos tenemos que preparar para gobernar correctamente la Argentina”, consideró Morales.

Asimismo, el dirigente radical cuestionó la precandidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, por la lista de Unión por la Patria. “¿Cuál es la propuesta de Massa? ¿Qué va a arreglar? ¿La inflación que no puede arreglar? ¿O va a proponer un plan? Si él es Gobierno“, expuso.

Al ser consultado por su vínculo personal con el titular del Palacio de Hacienda, Morales argumentó: “En 2015 era opositor de la degradación cultural del kirchnerismo. Lo que pasó fue que se convirtió al kirchnerismo y no se puede tener vínculos con quienes han hecho todo para hundir al país”.

Con relación a la interna dentro de la coalición opositora que mantiene el larretismo con el sector de “los halcones” del Pro que encabeza Patricia Bullrich, el Gobernador de Jujuy indicó: “Aspiro a que el debate hacia las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sea de ideas, que nos posicione, sin agresiones personales”.

“Con Horacio expresamos gestión, lo hacemos todos los días, el país necesita un liderazgo fuerte y liderar no es solo andar a los gritos, hacerse el rudo sino tomar decisiones y bancarlas, es capacidad de diálogo y cuando se comete un error también retroceder”, aseveró Morales.

Cabe destacar que, Morales desmintió a las encuestas que dan por ganadora de la interna a la extitular del Pro. “Perdón con las encuestas, una corrección, hay empate técnico, va a estar palo y palo, cabeza a cabeza esta elección”, consideró, parando en seco cualquier pronóstico a favor de la lista rival en las PASO.