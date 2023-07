Ritondo, en contra de las peleas en JxC: “Hay que cuidar la casa en común porque el adversario es el kirchnerismo”

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, sostuvo hoy que no le “interesa entrar en el juego de la lider de la Colación Cívica Elisa Carrió, y pidió evitar las peleas internas ya que hay que “cuidar la casa en común” de Juntos por el Cambio, partiendo de la premisa de que “el verdadero adversario es el kirchnerismo”.

“No me interesa entrar en el juego de Carrió. Su modo de actuar la desprestigia cada día más a ella. A mí la campaña sucia no me gusta, no es mi estilo. Tenemos que cuidar la casa en común porque el adversario en la elecciones es el kirchnerismo”, reflexionó.

En este sentido, consideró que “no sirven” las chicanas internas, y advirtió que “quien hace este tipo de juegos termina trabajando para el kirchnerismo”.

“No me voy a enganchar con eso. A mí me importa el PRO, me importa Juntos por el Cambio y el adversario es el kirchnerismo”, reiteró, y al respecto agregó que “las discusiones fuera de lugar dañan al espacio”.

“Voy a trabajar en cuidar la casa en común. Creo necesario que el 14 de agosto estemos todos juntos para dar una batalla que todos los argentinos necesitan y es contra nuestro verdadero adversario que es el kirchnerismo”, insistió.

En diálogo con “Lado P”, el programa que conduce Eduardo Paladini por Radio Rivadavia, Ritondo negó que el hecho de que Juntos por el Cambio no haya podido sintetizarse en una única fórmula presidencial vaya a perjudicarlo, pero reconoció que la interna deberá administrarse con “cuidado” en pos de un “debate serio, sano y sin heridas”.

“Venimos de unas PASO en el 2015, también en el 2021. Hubo 17 primarias en distintos distritos en 2021 y ganamos 17 distritos. Me parece que las PASO alimentan y fortalecen teniendo el cuidado lógico de que tengamos un debate serio, sano, sin heridas”, indicó.

Como primer candidato a diputado nacional en la lista de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, Ritondo es el hombre elegido por la ex ministra de Seguridad para presidir la Cámara baja en el caso de que ella gane las elecciones presidenciales.

“Patricia es la persona indicada para liderar el grupo del cambio que la Argentina necesita. Tuvo coraje y valentía cuando fue ministra de Seguridad. Jugó con la verdad sin dejarse psicopatear por el kirchnerismo”, remarcó.

Además recordó que pudo coordinar “muy bien” el trabajo con ella cuando a él le tocó ser ministro de Seguridad de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal.

Consultado sobre el fenómeno de Javier Milei y la posibilidad de que se lo haya sobrevalorado, señaló que no sabe si representa un tercio de la sociedad pero reconoció que “ha calado en muchos sectores de la sociedad”.

“No sé si llega a ser una elección dividida en tres pero sin duda existe Milei, ha calado en muchos sectores de la sociedad. Hay dos respuestas: quienes escucharon una nueva idea y quienes analizan la bronca con la política con alguien que viene a romper el sistema de esta polarización que viene habiendo desde 2015”, analizó.

“En las elecciones provinciales no ha podido transmitir los votos. Pero todavía estamos a 40 días de las PASO y puede haber un crecimiento o descrecimiento de todos”, sumó.