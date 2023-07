Marcharon por la desaparición de Cecilia y tiñen de rosa el puente que une Chaco y Corrientes

Familiares, amigos y vecinos de Cecilia Strzyzowski realizaron este domingo una nueva marcha para exigir justicia y recordar a la joven de 28 años que desapareció en Chacho el 2 de junio pasado.

La movilización tiñó de rosa el puente que une Chaco con Corrientes y fue encabezada por la madre de la víctima, Gloria Romero.

“Yo lloro cuando estoy sola”, expresó la mamá cuando terminó el acto. Luego aclaró que no quiere “hacer política”.

“Dicen que soy fría porque no lloro. No lloro porque tengo bronca. Lloro en privado, no voy a mostrarle mi llanto al hijo de pu.. que mató a mi hija que seguramente está mirándome por televisión”, apuntó.

Una multitud de personas se autoconvocaron en el puente General Manuel Belgrano, un viaducto ubicado sobre la Ruta Nacional 16, que conecta las ciudades de Resistencia, en Chaco, y Corrientes.

Con la consigna “Lazos por Cecilia”, los presentes llevaron cintas, globos y pañuelos de color rosa, que fueron colocados en las barandas del puente “en símbolo de la unión de las dos provincias en la búsqueda de verdad y la justicia”.

En el lugar, Gloria dejó en claro que no quería que cortaran el puente “porque puede haber una ambulancia que está queriendo pasar y se va a entorpecer el tránsito, porque se puede producir un accidentes, porque es el horario que circula mucha gente”.

“Yo no voy a ser piquetera”, remarcó y señaló “vamos a ser prolijos y ordenados”.

Presentan un recurso contra las preventivas de Sena y Marcela Acuña

La defensa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña presentó en las últimas horas el recurso de oposición a la prisión preventiva para ambos.

La decisión había sido tomada por el Equipo Fiscal Especial (EFE) que está a cargo de investigar el femicidio de Cecilia.

En Chaco, la prisión preventiva es una medida que dispone el fiscal, sin la autorización del juez. Ante esto, los abogados defensores pueden oponerse a ello a través de la Cámara de Apelaciones.

Emerenciano Sena, de 59 años, y Marcela Acuña, de 51, están imputados de “homicidio agravado por el concurso de dos o más personas”.