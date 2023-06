Horacio Rodríguez Larreta: “El modelo de Patricia Bullrich es el de Mauricio Macri y fracasó”

En una búsqueda por profundizar las diferencias con su competidora en la interna del PRO, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó que ya “fracasó” el modelo confrontativo que propone la dirigente de los halcones.

“El “cómo” hace toda la diferencia entre lograrlo y no. Así no funcionó, es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomias, peleas, que la gente que no piensa como yo, es el enemigo, que hay que matarlo, que todo lo que diga el adversario político está mal”, describió Larreta, y sentenció: “Ese modelo fracasó, mirá como estamos hoy”.

En ese sentido, Larreta señaló que el perfil duro de la campaña electoral de Bullrich “es lo que intentó Mauricio Macri”, por lo que aseguró que su propuesta de gobierno contiene “algo diferente”, como la construcción de “una nueva mayoría sólida para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad”.

De todas formas, el jefe de Gobierno porteño aseguró que la principal diferencia que tiene con Bullrich es en el cómo, ya que al formar parte del mismo espacio tienen una visión común. “El cambio vale si le cambia la vida a la gente y se mantiene en el tiempo, sino es un ida y vuelta más de este péndulo”, remarcó.

Por otro lado, en las últimas horas, Larreta lanzó un spot de 15 segundos en el que apunta contra Bullrich, destacada por remarcar en cada intervención la firmeza y determinación de su carácter. “Decidieron cerrar escuelas y llamarnos asesinos. Decidimos abrirlas. Ah, pero me tiembla el pulso”, puntualizó.

Luego del primer acto junto a su compañero de fórmula, el gobernador radical de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, Larreta presentó sus propuestas en un hilo de Twitter, en el que, contradictoriamente, indicó que la “pesadilla” de la situación actual es “por culpa del kirchnerismo”.

A continuación, Larreta señaló que junto a su precandidato a vicepresidente, Morales, tienen “tres prioridades bien claras: el trabajo, la educación y la seguridad”, por lo que anticipó que comenzarán a viajar por todo el país para contarle a la población su plataforma electoral.

“Si no le cambiamos la vida a la gente, entonces no somos el cambio. Lo vamos a hacer sin soluciones mágicas y sin prender fuego el país. Lo vamos a hacer buscando siempre lo mismo: que vivas mejor. ¡Se puede vivir mejor!¡ Hagamos el cambio de nuestras vidas!”, finalizó Larreta.