Mendoza llegó a Mar del Plata: “el vino es mucho más que un producto, es un emblema e identidad”

En las vísperas del receso invernal y tal cual sucedió con Puerto Madryn la semana pasada, la Provincia de Mendoza llevó a cabo el lanzamiento de la campaña turística de invierno de la región sur. Con presencia de autoridades del turismo de los departamentos de San Rafael, Alvear y Malargüe, se invitó a los marplatenses a visitar la provincia de los vinos y disfrutar de los múltiples atractivos que hay allí.

De la conferencia de prensa participó el Intendente Guillermo Montengro (con mucho entusiasmo recibió regalos mendocinos, pero no habló con la prensa), Bernardo Martin, Presidente del EMTur; Federico Zamarbide, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo; los secretarios de turismo de San Rafael, Alvear y Malargüe y prestadores de servicios turísticos de la región.

“Mar del Plata está promocionándose en Mendoza, y Mendoza lo hace en Mar del Plata, aprovechando las vías de conectividad que tenemos, que son el avión, el micro, y aprovechando la complementariedad de estos destinos”, comenzó diciendo Martín y agregó: “Todos sabemos que lo único que nosotros decimos tenemos todo menos nieve, así que aprovechemos la nieve mendocina,por ahora no tenemos nieve, va a ser difícil tenerla” agregó el presidente del EMTUR.

Por su parte, Federico Zamarbide, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo agradeció a Montenegro y a Martín por la oportunidad de la actividad de promoción. “Soy un admirador de la gestión local de Mar del Plata, porque están haciendo un gran trabajo en materia, no solo turística, sino de desarrollo local”, dijo el mendocino. “Siempre decimos los mendocinos, el vino es mucho más que un producto, es un emblema e identidad. Nosotros lo aprovechamos turísticamente, nos acompañan bodegueros de la zona. Tenemos 30 bodegas que hacen enoturismo en el sur mendocino. Esta es una misión comercial de Mendoza en general, pero del sur en particular. Nos acompañan 25 prestadores de servicios turísticos, a quienes les agradezco de corazón el tiempo y los recursos que han invertido para poder estar acá”.

“Nosotros somos famosos por el vino, pero también por el turismo aventura. El cañón de Atuel, es el circuito turístico más visitado no solo de San Rafael, sino de toda la provincia de Mendoza. La Payunia en Malargüe es un lugar de una belleza única en el mundo y estamos trabajando para que sea declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, así que es un lugar que realmente amerita conocer. Estamos a 1.100 kilómetros, la puerta de entrar al Sur Mendocino por general, a 1.100 kilómetros, que es una distancia amigable para hacer vías terrestres y por eso estamos trabajando junto a Guillermo y al ente de turismo Mar del Plata para mantener activa una línea de buses regular todo el año, no sólo en temporada estival”, explicó Zamarbide.

Finalmente, dijo: “Tenemos dos vuelos semanales que conectan Mendoza con Mar del Plata. Esto también fue un logro y un mérito de la gestión, así que hay que valorarlo. Mendoza es una marca turística muy potente y Mar del Plata, por supuesto, también son ciudades intermedias a nivel nacional que tienen mucho para dar todavía en materia turística y seguramente Mar del Plata con este desarrollo incipiente del no turismo vinculada a una gastronomía también empujante va a tener un gran futuro. Nosotros siempre decimos no vendemos un producto de naturaleza, no vendemos un paisaje, vendemos experiencia, vendemos sobre todo la calidad de nuestra gente. Los esperamos en Mendoza”.

El Intendente Montenegro, por su parte dijo: “Lo que queremos es sumar, sumar, ver cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros, como encaramos nosotros una temporada que no es una temporada, sino que es Mar del Plata 12 , todo el año. Esto es realmente importante. Nosotros, tenemos todo, nos falta nieve, pero hay un turismo que viene durante todo el año y pues ha sido muy claro lo que tiene que ver con convenciones, cuánta gente ha venido, han superado el número de pandemia. Entonces esto es un trabajo, no se hace automáticamente y ese trabajo tiene que ver, como bien lo decía el Fede, en esto de lo público y privado. Y además de lo público, como nosotros buscamos mejores ofertas, como planteando muy claro que esta posibilidad de entrar a Mendoza, por la Zona Sur, por Alvear, por Malargüe, por San Rafael”

“Esta incipiente industria vitivinícola que tenemos nosotros en nuestra ciudad, que lo hablaba con Federico, cómo potenciamos, cómo ayudamos, que no tiene que ver sólo con el vino en particular, sino lo que significa la experiencia. Que tiene que ver con la gastronomía, con encontrarse algo nuevo, con buscar estas cuestiones que unen lo público con lo privado para buscar las potencias reales que tiene una ciudad de las características del Mar de Plata, Sierra, Batán. La verdad que nosotros estamos muy contentos de poder compartir, en este caso puntual con Mendoza en general, pero con el sur de Mendoza en particular, para ver cómo nos potenciamos y cómo mendocinos nos visitan y cómo marplatenses van también a Mendoza, en esto que tiene que ver con una mejor conectividad, reeditando el colectivo de acá a la zona de San Rafael. Buscar estas soluciones, además lo veíamos, la gran mayoría del turismo que se mueve entre la zona del Mar de Plata y el sur de Mendoza lo hace por vía terrestre. Entonces ver cómo lo potenciamos para que ello sea más y mejor”

“Las oportunidades están, nosotros tenemos una decisión muy clara de acompañar. La verdad es que la promoción de este tipo de opciones lo que genera es laburo, y yo en eso sí soy muy exigente, en cuanto a las metas que nos tenemos que poner. Cuanto más gente nos visite en Mar de Plata es más laburo en nuestra ciudad y esto es muy bueno. Y cuanto más operadores de turismo estén funcionando para que marplatenses van a otro lado, también es laburo para los marplatenses, y me parece que es como buscar el “sumar sumar” y cómo pega directamente las mejores necesidades que tiene una ciudad de características del Mar de Plata”, sentenció el Intendente de General Pueyrredon.