Docente llegará a 16 mil escuelas provinciales con canción sobre Malvinas 

Con presencia del gobernador Axel Kicillof se presentó días atrás el Cancionero “Canciones de la historia”, para el cual una docente marplatense fue elegida por su tema sobre Malvinas para compartir la obra con referentes infantiles como Vuelta Canela, Magdalena Fleitas y Canticuénticos.

En la sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, el Instituto Cultural y la Dirección General de Cultura y Educación realizaron la presentación oficial de las obras entre las que se encuentra “649.. A los Héroes de Malvinas” compuesto por la Prof. Moira Alvarellos.

El libro está conformado por 15 canciones ilustradas por Inés Solari, para celebrar y conmemorar nuestra historia a través del canto y el juego, y será distribuido en 16 mil escuelas de la provincia, como una herramienta para docentes y estudiantes, con el objetivo de estimular la reflexión en torno a estas fechas a través del arte, el canto y el juego.

“Realmente ha sido un gran honor ser convocada para formar parte, dada la repercusión que en estos años tuvo el tema. Hace unos años me pidieron en la EP62 que cante para el acto de Malvinas y al no encontrar canción, entrevisté a un Ex combatiente :Víctor Ibáñez (Auxiliar de la ESEA N1). Le pregunté cuál era la palabra que necesitaban que se instale en nuestra sociedad para pensar Malvinas en estos tiempos y el me dijo: “649””. Moira Alvarellos, es docente en el Ex Polivalente de Arte, el IPA y el Conservatorio de Música “Luis Gianneo”, pero es sobre todo una artista, una voz que canta a la historia argentina.

A cargo de la Subsecretaria de Promoción Sociocultural, el cancionero que será distribuido en las escuelas de la Provincia, contó con la participación de ilustradoras y artistas que interpretaron y compusieron para la ocasión entre ellos Canticuenticos, Magdalena Fleitas, Vuelta Canela, Los Rockan, Emilia Marzi, Lu Paul, Yanina Manone, Hugo Figueras. Además participaron Veronica Parodi, Chiqui Ledezma, Moira Alvarellos, Inés Solari, Zarina Kelly, Paula Wegman, Emanuel Gabotto, Mustafa Yoda, Luz Stular, Las Chanas, Sofía Pérez Benítez y Milena Salamanca.

Las 15 canciones e ilustraciones recorren la historia argentina desde la Revolución de mayo, el Día de la bandera, el día de Memoria por la Verdad y Justicia, el Día de la Mujer, el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, la Restauración de la Democracia, entre otras fechas.