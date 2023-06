Gerardo Morales: “Sergio Massa es el Alberto Fernández del 2019 y atrás están los mismos”

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales en dialogo con la prensa dejó definiciones sobre los desafíos de la Argentina, la situación de Unión por la Patria y la interna de JxC.

“Sergio Massa es el Alberto Fernández del 2019, atrás están los mismos, está La Cámpora está Máximo, Wuado, está Grabois. Le cambiaron de nombre, pero siguen siendo los mismos ¿Cuál va a ser la propuesta? Ordenar la inflación que no pueden manejar”.

“Me parece que está muy mal el Frente de Todos. Yo lo sigo llamando así porque no me acuerdo todavía el nuevo nombre, por más que quieran hacer algún maquillaje detrás está la misma anarquía, el mismo conflicto, los mismos sectores. El país tiene que salir de eso. El país necesita un rumbo claro. Necesita una fuerza política que no tenga tantas situación de convulsión, de conflicto”.

“Con Horacio estamos trabajando muy fuerte y estamos convencidos que vamos a gobernar la República Argentina. Hay que ser responsables a la hora de gobernar. El Frente de Todos es la contracara de lo que el país necesita”.

“El otro día parece que se sentaron por primera vez en meses Alberto y Cristina para hablar de la lista, se tendrían que sentar para hablar de la inflación. Para hablar de la economía, para hablar de que están gobernando”.

“Son los mismos, es el mismo Frente de todos, el kirchnerismo no mueve la aguja”.

“Nosotros tenemos un programa, un plan, estamos trabajando.El radicalismo está potente en todo el territorio y estamos formando parte activamente de un proyecto que va a gobernar la República Argentina, así que vamos a dar la batalla con nuestros ideales”.

“El tema de Schiaretti generó un debate nacional, que visibilizó la la posición de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba”.

“No somos sociólogos, pero yo creo que ayudó a visibilizar nacionalmente y a posicionar mejor a nuestra coalición y estuvimos palo y palo. Fue una elección muy pareja. Todos aportamos a que se haga la mejor elección posible. Nosotros creemos en el diálogo. En la firmeza, en la toma de decisiones. No nos van a correr con lo que no decidimos. Tanto Horacio como yo gestionamos y tenemos que resolver problemas todos los días. Aquí hay muchos que hablan, pero que no resuelven problemas o no tienen que afrontar situaciones”.

“Estamos fortaleciendo un espacio que intenta parar a la coalición en en el medio, acá no podemos seguir sacrificando todo. El argentino ya pagó el ajuste. Hay que gobernar con responsabilidad fiscal, hay que ordenar las cuentas, hay que resolver el problema de la inflación y de la brecha cambiaria, si no, no hay proyectos que funcione, pero de la mano de la gente. Ya tenemos más de un 40% de pobres en la República Argentina. Cuidado con esa situación. Tenemos proyectos muy disruptivos para generar trabajo en la República. Argentina. Más producción en la micro, pequeña en la mediana empresa por sectores, las economías regionales. Con un criterio muy federal, porque el trabajo es lo único que saca a los pobres de la pobreza”.

“El país necesita un cambio y ya terminar con la historia del kirchnerismo que genera tanta violencia y tanta corrupción”.

“Con Patricia va a ser una competencia muy pareja aspiramos a un debate de ideas. Claramente tenemos diferencias, tenemos un armado más amplio, nosotros estamos lo más lejos posible de Milei y Patricia y Mauricio están más cerca, esos son los puntos, tal vez de debate durante la campaña, siempre con respeto”