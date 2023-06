Aldana Echeverría, la sangre jóven de la UCR que va en busca de una banca en Diputados

Después del logro alcanzado, al conocerse que integrará la Lista de candidatos a Diputados Provinciales por la V Sección Electoral en cuarto lugar en la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional, y Diego Santilli a nivel provincial, la principal referente de la Juventud Radical, Aldana Echeverría, en diálogo con “el Retrato…” expresó: “Lo que está sucediendo es un reflejo de lo que aspiramos: involucrar a los jóvenes y hacerlos partícipes de la vida política” y afirmó: “Nunca me van a alcanzar las palabras para agradecerle a Enrique “Coti” Nosiglia, el hecho de poder estar en esta precandidatura”.

Cabe destacar que la marplatense Aldana Echeverría integra la Lista de candidatos a Diputados Provinciales por la V Sección Electoral en el cuarto lugar por la propuesta que lleva a Diego Santilli y Gutavo Posse como precandidatos a Gobernador y Vice en el territorio bonaerense y a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales a nivel nacional.

En tal sentido, Aldana Echeverría, la joven presidenta de la Juventud de la Unión Cívica Radical Mar del Plata- Batán, en conversación con “el Retrato…” destacó el apoyo obtenido por Gustavo Posse, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y los distintos referentes del espacio para poder representar a la ciudad y confesó que Enrique “Coti” Nosiglia es uno de sus principales referentes. “Estoy muy contenta y agradecida con todas las personas que hicieron esto posible”, aseguró.

“Las campañas son difíciles de atravesar, pero vamos a trabajar para hacer esto posible”, indicó la joven radical marplatense de 25 años, que comenzó a militar hace muchos años atrás, y apuntó: “Es un desafío muy grande. Siempre tuve la esperanza de poder representar a la ciudad y apostamos a que los chicos lleguen, porque son el cambio”.

“La militancia la heredé de mi abuelo”

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre cómo vive su familia este logro obtenido, respondió: “Mi abuelo es un poco de lo que hoy soy, porque me inculcó los valores para hacer política. La militancia la heredé de él. Hoy, está más tirando para este lado. Está orgulloso de lo que estoy logrando. Por más que uno venga de una familia con cierta ideología, los tiempos están cambiando y hay momentos en los que uno forma un pensamiento propio”.

“Con mi viejo discutimos bastante de política, pero me apoya mucho. Es mejor conocerlo cómo la persona que es: ayuda, se reúne con la gente y es un dirigente gremial muy importante de Mar del Plata. Está orgulloso de cómo estoy formándome y me apoya mucho. Si bien me brinda su ayuda, hoy la que hace el camino soy yo”, completó la joven, que se encuentra próxima a culminar la carrera de periodismo en la Universidad Fasta, a la vez que no descartó comenzar a estudiar derecho en el corto plazo.

“Posse, Caruso y Nosiglia creen en la renovación”

Conforme a ello, destacó el acompañamiento que ha tenido por parte de Gustavo Posse, Walter Carusso y Enrique “Coti” Nosiglia. “Ellos creen en la renovación, en el cambio y me inculcaron la idea de participar en las elecciones. Les debo el hecho que me hayan hecho conocer la historia tan grande que tiene este Partido”, subrayó y destacó que, incluso, Macarena Posse se postula como precandidata a intendenta de San Isidro. “Lo que está sucediendo es un reflejo de lo que aspiramos: involucrar a los jóvenes y hacerlos partícipes de la vida política”, afirmó.

“Coti Nosiglia, es la persona superior en esto”

En relación a Enrique “Coti” Nosiglia, expresó que “es la persona superior en esto” y apuntó: “Nunca me van a alcanzar las palabras para agradecerle el hecho de poder estar en esta precandidatura. Siempre estamos en constante diálogo, nos reímos mucho y tomamos unos mates. Sabe lo que pasa en Mar del Plata y me dice cómo desenvolverme en la misma” al mismo tiempo que destacó: “La humildad, la sensatez y el involucrarme en sus decisiones es algo grandioso para los jóvenes que integramos el espacio”.