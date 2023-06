Sergio Massa despeja alarmas y confirma que seguirá al frente del Ministerio de Economía

Tras los rumores de que Sergio Massa podría alejarse del Ministerio de Economía ante un eventual descontento por la conformación de la fórmula presidencial de Unión por la Patria, Wado de Pedro-Juan Manzur, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que seguirá en su puesto.

“Este lunes tenemos que seguir haciendo cosas para arreglar los problemas serios que tiene la economía y el país“, sostuvo el funcionario nacional en el grupo de whatsapp del Ministerio de Economía, tras lo cual convocó a los miembros a su cargo a continuar trabajando sin desenfocarse luego del cierre de las listas.

En ese sentido, Massa precisó que “los cierres de listas son siempre apasionantes y trabados”. “No hay nada dramático, ni que sea de vida o muerte. Pero la economía sigue funcionando normalmente y nuestro laburo sigue igual”, puntualizó.

Con relación a esto, el titular del Palacio de Hacienda recordó que tienen por delante la definición de temas relevantes como la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los temas energéticos y el Gasoducto Néstor Kirchner, como así también los subsidios al agro y a la producción aviar, y los créditos CREA.

De esta manera, Massa buscó ponerle paños fríos a las alarmas que se habían disparado ante la versión de que anunciaría su salida del Ministerio durante el fin de semana, en el caso de que el frente oficialista no consiguiera una unificación de sus candidatos, tal como venía reclamando.

No obstante, para algunos allegados, el mensaje de Massa generó expectativas por la continuidad de las negociaciones de las candidaturas y no pierden las esperanzas de que pueda volver al centro de la escena como cabeza de lista presidencial.

En esa línea, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confesó este viernes que el mandatario nacional Alberto Fernández le propuso a los Gobernadores peronistas una lista de unidad con el propio Massa como candidato a Presidente, abriendo una incógnita sobre cómo quedará conformada finalmente las elecciones primarias del oficialismo.

No obstante, con la oficialización de la candidatura de Wado de Pedro, a la tropa massista se le bajó la orden “desde arriba” de “no salir a hablar”. “Podes llamar a quién quieras del Frente Renovador que no te van a decir nada. La bajada es que no salgamos a hablar”, blanqueó una de las fuentes consultadas por Diputados Bonaerenses respecto a qué lugar ocupará Massa.