Presentaron  “La Atajada” un libro sobre la gran jugada del Dibu Martinez

En la sede del Club San Isidro de Mar del Plata, ubicada en Avellaneda al 1200 se llevó a cabo la presentación del libro “La Atajada”, del escritor Gastón Quagliarello. El libro cuenta detalladamente el momento en que Emiliano “Dibu” Martínez se quedó con lo que resultaba el gol de la eliminación del Seleccionado argentino de fútbol en la final con Francia en Qatar 2022. Por eso, estuvo presente el papá del arquero marplatense Beto Martinez.

La moderación de la presentación estuvo a cargo Jorge Jaskilioff, periodista local, quien inició la charla recordando que el Dibu formó parte del Club San Isidro, y le dio paso a Beto para que cuente como fue el paso de su hijo por allí: “ de chiquito, tenía seis años, se enamoró del club, hasta el día de hoy que habla del club” dijo y agregó: “sigo en contacto con las chicas que llevan adelante el club, ayudamos siempre que podemos y lo vamos a seguir haciendo siempre que podamos ayudar, siempre vamos a ayudar”.

Por su parte, Quagliarello, el autor de “La Atajada” contó que escribir el libro se le ocurrió “por la cara de las chicas y chicos que usan siempre el buzo del Dibu”. “Hay momentos en la vida de los pueblos, en la memoria colectiva que nos marca. Los que somos más grandes sabemos lo que fue el puño en México, en el gol a Inglaterra, sabemos que no fue solo un gol. Detrás del puño hay un montón de cosas, vivencias, sentimientos. Si cerramos los ojos y volvemos a vivir el momento de la atajada del Dibu, nos vamos a dar cuenta que fue uno de los más importantes de la vida, era el final, un momento bien poderoso, fue un momento bisagra en nuestras vidas”.

En este sentido el autor, agregó: “ y el haber transitado ese momento, el hecho que el Dibu haya puesto su cuerpo no para atajar esa pelota, sino lo que ataja todo lo que no queremos imaginar si no lo hubiera atajado. Ataja todas las expresiones eran, se paró el corazón, eran llamar a los cardiolo, eran volvía vivir. Y cuando decía la camiseta del Dibu en los pibes y pibas es porque en Argentina, en ellos, en nosotros, en la sociedad Argentina pasó algo. Pasó algo para que hoy estemos acá y yo creo que pasó algo no solo para el club San Isidro, nos olo para Mar del Plata, sino para la cultura, en términos futboleros, pero sobre todo en la cultura de la comunidad”.

Finalmente, Quagliarello, se refirió al libro en formato papel: “Yo creo que el libro, el papel, el texto, van a seguir dialogando, vamos a seguir dialogando con la nueva tecnología. Pero parece, insisto, que así como la imagen, así como el diario, así como la prensa escrita, forman parte de lo que es la tradición cultural, la memoria, a mí me parece fundamental seguir dejando huellas. Lo mío nada más fue, como dijo Beto, sumar un aporte más, él habló de 45 millones de atajadas, ¿no? Y yo estoy convencido de eso, de esos 45 millones de atajadas. Miren, no hay ya de agradecer que lo voy a hacer al final, el Dibu cuando termina el mundial, está llorando de alegría y felicidad, pero él cita la frase viene un lugar muy humilde, usa la palabra humilde, y después dice “desde muy chico” y uno cuando lo escucha uno se imagina lo que es ser ser menor, no estar en tu pueblo, con tu familia, todo lo que significó en ese momento y la otra vez la palabra humildad me parece que no hay que olvidar lo que implica la humildad, porque fue la síntesis de esta selección”, sentenció.