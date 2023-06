Paro de la UTA: En Mar del Plata se trabajó de manera normal y sin inconvenientes

En el marco del conflicto salarial entre los trabajadores del transporte y las empresas concesionarias del servicio, Juan Cruz Mastromarino, adelantó a “el Retrato…” que no acompaan en Mar del Plata la medida de fuerza prevista por el gremio a nivel nacional y expuso: “Hay un pedido de aumento salarial, pero no nos sentimos representados”.

Cabe destacar que el gremio que nuclea a los choferes de colectivos mantuvo este miércoles una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación para destrabar el conflicto salarial. Las negociaciones no prosperaron, lo que derivó en la convocatoria a un paro por 48 horas en los distritos del interior a partir de las 0 horas del jueves.

No obstante, a nivel local, en el marco de la interna que mantienen el sector que responde a la UTA central, comandada por Roberto Fernández, y la Agrupación Juan Manuel Palacios, que conduce el gremio en la ciudad, confirmaron a “el Retrato…” que el servicio de colectivos está garantizado. “Seguimos con la misma postura. Hay un pedido de aumento salarial, pero no nos sentimos representados. Nos quieren incrementar solo 30 mil pesos, lo cual no se corresponde con la inflación”, indicó

En tal sentido, Juan Cruz Mastromarino, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que desde el sector solicitan un sueldo “unánime” en todo el país. “Queremos tener el mismo sueldo que Rosario, donde los trabajadores están cobrando 350 mil pesos de básico. Hay 120 mil pesos menos de diferencia, conforme a lo que se plantea”, expuso y comentó que en la ciudad los sueldos oscilan los 200 mil pesos, depende la antigüedad del trabajador.

“El horario de trabajo fue normal en el día de la fecha. Todos salieron a cubrir sus puestos. Esta semana no hubo ningún apriete o extorsión a los empleados, ya que la semana pasada sí hubo episodios de violencia, en tanto salieron a romper colectivos y se hizo la denuncia correspondiente”, afirmó.

Por último, Mastromarino remarcó que este viernes continuarán trabajando con normalidad y se refirió a las demás seccionales del país. “Hay seccionales que se apegaron al paro, por todo el ensañamiento de ellos. Santa Fe y Santiago del Estero continuaron trabajando mientras que Córdoba se adhirió al paro”, aclaró.

EL CONFLICTO NACIONAL

El reclamo que impulsa la UTA a nivel nacional pretende “igual remuneración por igual tarea” para todos los servicios que se prestan en las distintas regiones del país, mientras que las cámaras empresarias del transporte exigen un aumento de los subsidios que recibe de la Nación para enfrentar el aumento salarial.

En concreto, el gremio solicita cobrar un incremento retroactivo para que el salario básico desde abril sea de $262.000, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros $32.000 y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector. Para los tres meses posteriores, la UTA pide un sueldo de julio a $348.800; agosto a $380.192; y septiembre a $414.409.

La conducción nacional de la UTA ratificó la medida de fuerza luego de que las negociaciones no llegaran a buen puerto. Y adelantó que sólo se garantizará la regularidad de los servicios en las jurisdicciones “que reconozcan el aumento salarial en las mismas condiciones que las resueltas para el personal de conducción del Área Metropolitana de Buenos Aires”.

“Exhortamos a los responsables del Transporte, las empresas, las provincias y el Estado Nacional que se hagan cargo del perjuicio que la negativa a acordar salarios en el interior del país generará hacia los usuarios de nuestros servicios y a la paz social”, concluyó la UTA que conduce Roberto Fernández.