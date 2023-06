Manino Iriart: “Si no dejan participar al Peronismo en las elecciones locales, no hay futuro”

Luego de haber denunciado la proscripción al Peronismo de Mar del Plata, el actual director del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, en diálogo con “el Retrato…” expresó que, si la situación no se revierte, “muchos no van a ir a votar, porque es muy difícil ir a votar algo, donde no se sienten identificados y menos de otro partido político” y aseguró: “Si no dejan participar al peronismo en las elecciones locales no hay futuro” enfatizó mientras espera respuestas a las presentaciones realizadas ante la Junta Electoral.

Después de haber advertido que se gesta un “plan de proscripción política” para sus aspiraciones a ser candidato a intendente de General Pueyrredon, el dirigente referenciado con Daniel Scioli en conversación con “el Retrato…” señaló: “Este miércoles, al presentar la lista, confirmamos que nosotros no podemos presentar la lista y que Mar del Plata está excluida de Unión por la Patria, el frente al que ha adherido el Partido Justicialista”.

En el mismo sentido, el ex diputado provincial, adelantó que presentaron un recurso ante la Junta Electoral a los fines que se revea lo resuelto y llamó a la reflexión a todas aquellas personas que no quieren que compitan con su lista en la ciudad. “No es definitivo, pero esperamos que haya una rápida resolución y sino que paguen el costo los que lo tienen que pagar, porque no podemos poner que en 134 distritos va a estar la boleta de Unión por la Patria y taxativamente decir que en la ciudad de Mar del Plata no habrá lista de Unión por la Patria”, indicó.

“Sacamos en 43% y hora no nos dejan participar”

“Tenemos la posibilidad de representar ideas, sacamos el 43% en la última elección del peronismo y ahora no nos están dejando participar. No se entiende a qué se le teme con nuestra participación, si en definitiva soy una persona de diálogo, consenso y no tengo problema de hablar con ningún sector”, expresó.

En tal sentido, Iriart remarcó su incertidumbre acerca de lo que sucede. “Si esto se da por haber estado visible atendiendo a muchos sectores, no se la están agarrando conmigo sino que están pagando el costo todos a los que uno representa. Muchos no van a ir a votar, tal como sucedió en 2021, que fueron a votar 60 mil personas menos, por no habernos dejado participar”, sostuvo.

“Muchos no van a ir a votar, porque es muy difícil ir a votar algo, donde no se sienten identificados y menos de otro partido político ¿Dónde van a ir a votar los peronistas? Si tenemos distintos frentes políticos a los cuales no ha adherido el peronismo”, apuntó el referente del espacio a nivel local.

“NO VOY A IR A OTRO PARTIDO POLÍTICO”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre qué hará, en caso que no se revierta la situación, respondió: “Yo siempre estuve en el mismo lugar. Daniel Scioli siempre estuvo en el mismo lugar de la política también. No voy a ir a otro partido político. Tengo una convicción y sé lo que podemos aportar desde el lugar donde estoy”.

“Faltan algunas horas para ver qué se resuelve, pero entiendo que tengo que tener la posibilidad de participar y nadie es autoridad para decirnos a nosotros si podemos participar, o no, en esta democracia madura. Vamos a ser pacientes, esperando que se tome una resolución al tema”, expresó Manino Iriart.

Asimismo, adelantó que el máximo referente del espacio a nivel nacional, Daniel Scioli, se encuentra preocupado por lo que está sucediendo en Mar del Plata. “Está dolido, no entiende por qué razón la boleta de Unión por la Patria no tiene que estar en la ciudad. No está la posibilidad de poner una lista local”, apuntó y confesó: “Tengo un grado de lealtad con Daniel Scioli por haber estado siempre en el mismo lugar. No nos cambiamos de un partido a otro y no nos da lo mismo un partido que otro”.

-¿Qué futuro le ves al peronismo en Mar del Plata?

-Sino dejan participar al peronismo en las elecciones locales no hay futuro. Si participamos y nos dejan votar, hay que seguir peleando, porque el peronismo es un partido que siempre ha luchado. Vamos a ir yendo a buscar a cada compañero del peronismo que adhiera a nuestras ideas. Vamos a pelear hasta el último minuto para poder participar.

“ME LLAMA LA ATENCIÓN LA ACTITUD DE GUSTAVO PULTI”

Respecto a la posición asumida pore Gustavo Pulti en el tema enfatizó que “Yo siempre respeto el trabajo de todos, pero me llama la atención su actitud, porque yo fui uno de los que pedí participación para él en el 2019, para que se integre en el Frente de Todos y que, ahora, no haya dicho nada, es raro. Siempre me unió un vínculo muy fuerte con él, como con toda la política de la ciudad. Yo fui muy generoso cuando me convocaron desde la Secretaría de Seguridad cuando tenían un gran problema en la ciudad, porque dejé mi banca de diputados y no pregunté ni cuál era mi dieta y me vine a Mar del Plata a ponerle el pecho, sacando a la ciudad adelante. Yo creo que van a reflexionar y que vamos a poder participar.

-¿Dónde te vamos a ver?

-Voy a estar donde me dejen estar, porque a mí me gustaría ser candidato a intendente de General Pueyrredón para poder competir y mostrar el trabajo que hice con la planificación estratégica de Mar del Plata a 5 años. Quiero trabajar para poder aportarle a Mar del Plata.