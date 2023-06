UTA Seccional Mar del Plata no para este jueves y viernes y habrá transporte público

Dirigentes de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) Secional Mar del Plata conducidos por Maximiliano Escriba (FOTO) que responden a la Agrupacion “Juan Manuel Palacios”, hicieron saber en las ultimas horas de este miércoles que no pararan las actividades este jueves y viernes en Mar del Plata y que trabajarán de manera normal.

La determinación fue adoptada luego que la conducción nacional al mando de Roberto Fernández anunciara un paro de 48 horas este jueves y viernes ,al fracasar un acuerdo salarial con las cámaras empresarias del transporte.

Desde la Agrupación Juan Manuel Palacios al mando de Maximiliano Escriba indicaron a “el Retrato…”que el servicio de colectivos en General Pueyrredón está garantizado. “No vamos a avalar esta medida que no representa a los trabajadores” dijo el dirigente, para enfatizar que “nuevamente con los compañeros decidimos hacer valer nuestro trabajo, y no prestarnos a “medidas” que esconden otros fines, que no son precisamente buscar una recomposición real del salario de los compañeros”