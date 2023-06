Paro General en Mar del Plata: “Queremos vivir en paz, tener trabajo y soberanía”

En la mañana del miércoles, las dos CTA , ATE y la CGT llevaron a cabo una conferencia de prensa para anunciar un paro total el próximo jueves 22 de junio, en repudio a lo sucedido en la provincia de Jujuy en el marco de las manifestaciones en contra de la reforma constitucional jujeña.

En Mar del Plata a la medida de fuerza se adhieren empleados estatales, médicos, docentes de escuelas públicas, privadas y municipales; empleados judiciales, entre otros sectores.

En este contexto, Ezequiel Navarro, de ATE, dijo: “Estamos sorprendidos por el nivel de violencia represiva que se está desarrollando en Jujuy. Ayer veíamos cómo algunos votantes de Gerardo Morales estaban consternados ante esta situación dado que familiares habían sido reprimidos y cuando tuvo que dar la cara salió a responsabilizar a otros actores políticos de algo que depende pura y exclusivamente de él. Esto nos hace recordar a las peores épocas de la dictadura militar”.

Por su parte, Graciela Raimundo, referente de la CTA de los trabajadores, dijo: “no vamos a tolerar esta muestra de violencia en nuestro país. Morales cerró la provincia, es muy preocupante que haya policías de civil que vayan casa por casa a buscar a líderes y militantes sociales y sindicales”.

En este sentido, Raimundo agregó: “esto nos retrotrae a lo que pasó durante la dictadura militar y en el 2001. Son los mismos que los que nos proponen un cambio, si ese es el cambio, los trabajadores no lo queremos. Queremos vivir en paz, tener trabajo, tener soberanía, y que no se esté regalando el litio o que quede para unos pocos, porque la tierra es de todos y tenemos que poder utilizar entre todos esos recursos naturales. Repudiamos y estamos en plan de lucha”.

En su turno, José Luis Rocha de la CGT, se refirió al ataque que sufrió un local del PRO en la ciudad de Mar del Plata. “nosotros vamos a repudiar la violencia, no es el camino para transformar un país que necesita paz, trabajo, independencia económica y energética. Las formas las debemos repudiar. Es lamentable lo que pasó en Mar del Plata, que 3 o 4 personas empañen una campaña rompiendo vidrios en un local, no importa de qué partido sea no es la forma en la que creemos que deben suceder las cosas”.

Asimismo, Rocha, aseguró que esto que está sucediendo en Jujuy “es lo que sucederá si en las próximas elecciones gana la derecha” . Además dijo: “que haya fuerzas paramilitares civiles buscando a ciudadanos en Jujuy, es grave. Ni los militares se animaron a salir a buscar gente de día”.