Manino Iriart denunció que proscribieron al peronismo y a Unión por la Patria en Mar del Plata

“Lo que era una presunción en base a datos y antecedentes, finalmente se confirmó: el Peronismo y Unión por la Patria están proscriptos en Mar del Plata” afirmó en un comunicado de prensa Rodolfo Iriart.

A través de la nota hecha llegar a este Portal , indica que “De no reverse esta situación, en las PASO los habitantes de General Pueyrredon no tendrán la opción de votar a candidatos locales del Peronismo ni de Unión por la Patria, por decisión de La Cámpora” para denunciar que “ Los nuevos socios Raverta y Pulti no quieren que participemos, aunque manden por los medios a decir lo contrario. Las puertas no están abiertas como les quieren hacer creer a la sociedad. Este miércoles por la mañana lo confirmamos cuando nuestros apoderados se presentaron, junto a una escribana, en la Junta Electoral de La Plata con la intención de que nuestro espacio se inscriba. Ni siquiera aceptaron la documentación.

Indicó que “Para ese rechazo se ampararon en una “resolución”. Se trataría del acta constitutiva de la Unión por la Patria de la Provincia de Buenos. Allí se expresa algo increíble: “Para el distrito de General Pueyrredon, la alianza no presentará precandidaturas ni candidaturas a cargos municipales”. Único dentro de los 135 distritos de la Provincia”.

Iriart afirma que “se trata de una maniobra que busca que no podamos estar las PASO los que obtuvimos casi el 50% de los votos en las últimas elecciones en el Partido Justicialista de Mar del Plata. Quieren que en el cuarto oscuro no esté la boleta local de Daniel Scioli Presidente y Victoria Tolosa Paz Gobernadora”.

El dirigente anticipó que “Con responsabilidad, sin correrme del lugar de militancia peronista en el que estuve toda mi vida política, vamos a seguir intentando por las vías que correspondan que se evite la proscripción. Representamos voluntades que tienen derecho a elegir y ser elegidos”.

Finalmente Iriart recordó que “Cuando no nos dejaron participar en 2021 hubo casi 60 mil personas menos en ir a votar en Mar del Plata y 4 millones menos en todo el país. Necesitamos ampliar el frente electoral”