Docentes Municipales se manifiestan en rechazo de lo que está sucediendo en Jujuy

En el marco del paro nacional del próximo jueves convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Alejandra Hayek, Secretaria Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su rechazo en relación a lo que está sucediendo en Jujuy, “donde hay una falta de respeto de los derechos de los trabajadores y docentes, en particular”. A su vez, remarcó su preocupación por la situación edilicia de muchos colegios de General Pueyrredón.

Cabe recordar que en las últimas horas la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron su adhesión al paro nacional del próximo jueves convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) en rechazo a la represión policial desplegada por el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy contra manifestantes que reclamaban por la reforma de la Constitución de esa provincia.

“Cuando el paro es decretado a nivel nacional, acatamos y adherimos. Lo que está sucediendo en Jujuy, donde hay una falta de respeto de los derechos de los trabajadores y docentes, en particular, donde no se respeta tampoco el derecho a peticionar en las calles y donde hay una violación a la constitución nacional, amerita que todos nos manifestemos en contra de eso”, sostuvo Alejandra Hayek, Secretaria Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, en diálogo con “el Retrato…”

Asimismo, la Secretaria Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, expresó que en esta oportunidad con su adhesión le dan prioridad a lo que está sucediendo en Jujuy con todos los trabajadores y comunidades indígenas, máxime teniendo en cuenta que la cuestión comienza con un reclamo de recomposición salarial docente.

Más allá de esta cuestión, indicó que, incluso, “en la provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredón ha habido un reajuste en el convenio que se realizó en la paritaria provincial de principio de año en mayo” y comentó que “se está conversando continuamente, debido a la inflación del país, para que los salarios estén acordes a eso”.

Seguidamente, se refirió a la situación edilicia de los colegios de Mar del Plata y comentó que se encuentran teniendo algunos inconvenientes en ese aspecto, principalmente en la calefacción. “Desde el sindicato hemos puesto a disposición todo lo que podemos aportar a la Secretaría de Educación y al Ejecutivo Municipal a los fines de poder solucionar esta problemática”, señaló.

Conforme a ello, remarcó su preocupación en puntual respecto a la situación de la escuela 206 y adelantó que se están barajando dos alternativas para brindarle la calefacción. “Hay otras obras por hacer que llevan su tiempo, pero se están teniendo algunos paliativos como placas eléctricas, chancha de gas en un jardín, etcétera”, indicó.

“Se está tratando de paliar la obra final, que va a tardar, pero la realidad es que se podría haber previsto para no llegar a esta instancia de esta manera”, sostuvo y apuntó: “Más allá de la escucha de las autoridades, a nivel municipal hay procedimientos que no están adecuados a las necesidades de las instituciones escolares, donde no se pueden demorar ciertas cuestiones para no alterar el funcionamiento”.

En tal sentido, remarcó que “la situación inflacionaria que no ayuda a que se presenten oferentes y demás cuestiones no puede suceder cuando lo que está en juego es una institución educativa, porque indudablemente se va a alterar la calidad educativa del lugar”.