Crece la inseguridad en los taxis: 3 trabajadores son asaltados por noche en Mar del Plata

Ante la cantidad de hechos de inseguridad que han sufrido los taxistas en el último tiempo en Mar del Plata, el titular del Sindicato Único de Peones de Taxis (SUEPTAX), seccional Mar del Plata, Donato Cirone, en dialogó con “el Retrato…” adelantó alrededor de 3 robos por noche ocurren en la ciudad. “Se hacen operativos dinámicos para evitar que personas armadas viajen en los taxis, pero no alcanza”, manifestó.

El titular del Sindicato Único de Peones de Taxis (SUEPTAX), seccional Mar del Plata, Donato Cirone, en conversación con “el Retrato…” se refirió a la situación del sector, a la inseguridad que viene afectando a la actividad desde hace un tiempo como así también hizo hincapié en lo que fue el fin de semana largo y manifestó su rechazo ante la falta de controles municipales a las plataformas digitales que funcionan en Mar del Plata.

“El trabajo del sector, al haber mucho más turismo en Mar del Plata, se incrementa más, pero seguimos con la problemática que el estado no controla las plataformas digitales que están funcionando en la ciudad. Hay personas que vienen de otros lugares a trabajar a Mar del Plata, pero el Municipio hace oídos sordo al reclamo, permitiendo esta situación”, sostuvo.

Plataformas digitales y falta de controles del Municipio

En tal sentido, después de la merma de taxis y remises que se produjo durante la pandemia, cuando muchos de los conductores tuvieron que pasar a otras actividades a partir del cese del movimiento en las calles, Cirone resaltó que mejoraron el servicio y solucionaron los problemas. “Seguimos teniendo una competencia desleal con las plataformas digitales y el estado no hace nada para hacer cumplir la ordenanza que los prohíbe”, apuntó.

“Tenemos información han venido muchos autos a trabajar a Mar del Plata durante este fin de semana largo, tal como lo han hecho en la temporada de verano. El estado no hace nada para evitar que proliferen estos servicios ilegales, en tanto hay una ordenanza que cumplir. El municipio no nos escucha y hace oídos sordos al reclamo y al control”, expuso y señaló que el sector tiene conocimiento que no hay operativos de seguridad en las calles de Mar del Plata.

Inseguridad a pésar de los Operativos Dinámicos

Seguidamente, manifestó su preocupación por la inseguridad que afecta a la ciudad y apuntó que la misma se ha agravado en el último tiempo. “Se hacen operativos dinámicos para evitar que personas armadas viajen en los taxis, pero no alcanza. Toda la buena voluntad y predisposición que ponga la policía de la provincia no es suficiente, porque la justicia deja en libertad a los delincuentes cada vez que son detenidos”, apuntó.

“Los que estamos de rehén y corriendo riesgos somos los trabajadores y el ciudadano común que muchas veces cuando sale de su trabajo es abordado por este tipo de delincuentes”, comentó al mismo tiempo que remarcó que, si bien hay muchas situaciones de inseguridad que no son denunciadas por los trabajadores, entre 2 o 3 robos por noche ocurren en Mar del Plata.

Asimismo, destacó la predisposición de la policía de la provincia de Buenos Aires y comentó: “Cuando vemos problemas en puntual o determinados robos lo manifestamos a los fines de ver cómo se pueden neutralizar los mismos. Todos los días se están haciendo operativos dinámicos. La buena predisposición está, pero no alcanza para que los robos se están incrementando”.

Aumento tarifario lleva conformidad

Por último, el Secretario del Sindicato Único de Peones de Taxis (Supetax) se refirió al aumento de la tarifa conseguida durante la última semana por el sector y consideró: “El 50% de aumento desdoblado es una manera de no perjudicar el bolsillo del usuario y de poder afrontando todos los aumentos. La inflación ha sido muy alta y seguramente sea de un 120% para fin de año. De a poco se va a ir reajustando para poder brindar un buen servicio sin castigar al usuario”.