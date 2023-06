Conflicto de Jujuy en Mar del Plata: “vamos a tener que seguir estando en las calles”

La jornada caliente que vivió la provincia de Jujuy, por la votación de una reforma constitución impulsada por el Gobernador Gerardo Morales, se trasladó a Mar del Plata. Diferentes organizaciones sociales salieron a la calle para expresar su repudio a los hechos violentos que sucedieron en la legislatura jujeña.

En diálogo con “el Retrato…”, Natalia Mesquide, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), sostuvo: “Estamos apoyando lo que es la lucha jujeña, cómo están reprimiendo a los compañeros y obviamente también en apoyo a la lucha docente, que también son compañeros que fueron reprimidos. Nos hacemos presentes también para pedir la libertad a los presos por luchar una vez más. Acompañamos a todo Jujuy y al resto del país que hoy está sufriendo la presión de parte del Estado”.

Asimismo, destacó que la manifestación que se llevó a cabo en el Puente de las Américas, en Punta Iglesia no tuvo que ver con los destrozos que sufrió el local del PRO en Colón y Tucumán. “ Nosotros concentramos acá. Somos la Coordinadora Obrera, que está dentro un montón de organizaciones, como se puede ver. Estamos con la Mariana Ferreira, con Convocatoria Segunda de Independencia, Libre en Igualdad, está la mamá de Brandon Romero con la campaña de Brandon y más organizaciones que algunas adhirieron y no pueden estar en el lugar, pero no, no tenemos nada que ver con esa acción que se haya llevado a cabo en otro lugar”.

Finalmente, Mesquite sostuvo: “vamos a seguir poniéndole el cuerpo como hacemos desde el día a uno, obviamente esto no termina acá seguramente, hoy estamos acá en el puente haciendo nuestro reclamo en apoyo a todos los compañeros que están siendo reprimidos y heridos en Jujuy. Creo que esto se va a seguir porque la verdad es que no apunta a querer parar, entonces, bueno, vamos a tener que seguir estando en las calles”, sentenció.