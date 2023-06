Montenegro y el dueto Raverta/Pulti arrancaron con todo mirando las Generales

La campaña va tomando color y atento a lo que se va viendo, las PASO serán una previa más donde algunos de los que quieren jugar, y que están complicados, moverán cielo y tierra para hacerlo en pos del bendito piso que les permita estar en las Generales. Hoy el panorama se va aclarando y que seguramente le caerá mal a más de uno, la pelea final se perfila que será entre el dueto Raverta/Pulti y Montenegro.

Fernanda Raverta y su lectura sobre la Unidad

Por el lado de la titular de la ANSES, dio un paso más que importante al iniciar el diálogo en busca de un acuerdo programático, con el siempre vigente Gustavo Pulti que ya tenía la pista de despegue con su Acción Marplatense lista para carretear en busca de las oficinas principales de la Municipalidad. No hay duda que más allá de la grandeza demostrada y mirando los resultados de las últimas elecciones, Fernanda (léase Raverta) entendió que la “unidad” es el camino para llegar con posibilidades ciertas el próximo 22 de octubre cuando se sabrá la verdad verdadera.

“Manino” que quedó afuera del acuerdo

Claro que esa “apertura” de Raverta no alcanza (al menos por ahora) al iracundo sciolista “Manino” Iriart , que de la mano del ex motonauta brega porque le den la posibilidad de participar de las PASO. Las heridas de la última elección interna del PJ lugareños no han cerrado todavía y siguen sangrando; pero como si con esto no alcanzara varios son los que remueven esas cicatrices que no curan. Igual el voluminoso funcionario de Correo va por todo y promete dar pelea hasta el final.

Montenegro y un capital político invalorable

Del otro lado está el “Gordo” Montenegro quien sabe que tiene un capital político invalorable en lo que se refiere al conocimiento y la cercanía con los marplatenses, y que además ha demostrado un cariño por la ciudad en las últimas horas que asombra a propios y extraños. Por estos días ha sido el único dirigente que pudo sumar el apoyo explícito de los dos candidatos de Juntos (léase Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta), diferenciándose de otras latitudes electoral donde socios de “Juntos”, se siguen dando como en la guerra.

Juntos a pesar de las diferencias políticas

También es destacable lo que en Mar del Plata logró con su gobierno de coalición, que mas allá de diferencias lógicas, mantuvo la unidad durante 4 años entre los socios de Juntos. Allí el PRO, la UCR y la Coalición Cívica y el pichetismo no sacaron los pies del plato cuando las papas quemaban y si bien tienen marcadas diferencias en varias cuestiones, tiraron todos del mismo carro en idéntico sentido. Es cierto que quizás también tuvo su “peso” los importantes cargos asalariados en esta época de vacas flacas.

Le prometieron el oro y el moro, pero su amor pudo más

Si bien nadie lo dijo públicamente, el “Gordo” recibió en los últimos días mensajes para sumarse a alguna de las dos listas en las fórmulas provinciales, como así también para cargos legislativos y futuros Ministerios. A todos les dijo que no. Prefirió quedarse en Mar del Plata donde sabe que las segundas gestiones municipales nunca fueron positivas y terminaron con el crédito político logrado en primera instancia. Solo cabe mirar pasados mandatos comunales para ver cómo terminaron. Dejó bien en claro que, mas allá de lo personal y emocional, la responsabilidad de elegir Mar del Plata fue mucho mayor que cualquier otro cargo que le ofrecieron.

Martínez, Demaio y la incógnita de Daniel Tunoni

En cuanto al resto de los candidatos, ya se sabe de algunos precandidatos. En este sentido se destaca la presencia del siempre vigente en las Generales, del combativo Alejandro Martínez del Partido Obrero que representa a la izquierda marplatense manteniendo en alto la bandera de sus ideales a pesar de las adversidades eleccionarias. También se habla del “cuco” de Javier Milei, que lleva en General Pueyrredón por “Libertad Avanza” a un ignoto (políticamente) Rolando Demaio. Conocido por ser un “hiperliberal”, licenciado en economía, de 58 años, relacionado con varias empresas de Mar del Plata y del exterior. Por otra parte, sigue sin definirse con quien prepara su candidatura es el laborioso Daniel Tunoni, que, con su Alternativa Republicana Federal, coqueteó con Fernando Burlando a quien presentó como su futuro gobernador, para luego cambiar de caballo a mitad del río y será el precandidato a intendente, de la línea que conduce Guillermo Moreno a presidente y el dirigente social, Luis D´Elía como gobernador.