Taxistas no descartan una medida de fuerza en reclamo de mayor seguridad

En el marco de los últimos hechos delictivos que afectaron al sector, integrantes del Sindicato de Conductores de Taxis de Mar del Plata no descartan llevar adelante en los próximos días una medida de fuerza, consistente en un corte de calle o paro de actividades, a los fines que el Municipio de General Pueyrredón brinde mayores herramientas a los trabajadores para combatir la inseguridad.

En tal sentido, Beto Rodríguez, referente del Sindicato de Conductores de Taxis, en diálogo con “el Retrato…” lamentó la cantidad de hechos de inseguridad que han tenido que afrontar los trabajadores del sector en el último tiempo y reclamó la falta de controles o acciones por parte del Municipio de General Pueyrredón. “La municipalidad no toma cartas en el asunto. Nos hicieron poner un GPS, pero no sirve para nada porque hay pocos patrulleros. La gente se está negando a trabajar de noche por todo lo que está ocurriendo”, sostuvo.

“Los hechos de inseguridad ocurren de noche generalmente. Hechos delictivos hay todos los días, pero muchas veces no se hacen las denuncias porque los delincuentes salen a las pocas horas de la cárcel”, sostuvo y adelantó que el sector se encuentra evaluando la posibilidad de implementar una medida de fuerza en los próximos días en reclamo de esta problemática que se encuentra atravesando el sector.

Por su parte, Pablo Sánchez, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, en diálogo con “el Retrato…” también manifestó su preocupación por la cantidad de hechos de inseguridad que han tenido que afrontar los trabajadores del sector. “En los últimos días en plena peatonal San Martín un taxista no quiso llevar a un pasajero por no abonar los viajes en otras ocasiones, lo cual provocó que el mismo sea golpeado en una plaza por varias personas”, comentó.

“La semana pasada el COM no acudió en tiempo y forma al reclamo de una compañera y la misma fue asaltada y golpeada en zona de calle 220 y Belgrano de la ciudad”, agregó y comentó que, incluso, hay múltiples casos de pasajeros que no abonan sus viajes.

En ese contexto, Sánchez consideró que, en el marco de la crisis que afecta al país y a la ciudad, los trabajadores taxistas se convierten en “víctimas recurrentes” del delito en Mar del Plata al mismo tiempo que aclaró que han elevado los reclamos a las distintas autoridades del Municipio de General Pueyrredón y adelantó que se encuentran esperando una reunión a los fines de tratar estos hechos que se suscitan diariamente en la ciudad, en tanto los controles “no son en la medida que se necesita”.

Asimismo, aclaró que, si bien los botones de pánico son obligatorios en los taxis, la realidad es que el COM “no está acudiendo a todos los llamados activados” y comentó: “El taxista tiene esa herramienta, pero no tenemos la respuesta eficiente del 100% que se necesita” al mismo tiempo que aclaró que los hechos ilícitos, en general, ocurren en la nocturnidad o en la madrugada.