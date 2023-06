Montenegro afirmó que quiere continuar “para que Mar del Plata siga siendo la ciudad del Sí”

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el Intendente Guillermo Montenegro confirmó, tal cual lo adelantó “el Retrato…” que irá en las próximas elecciones a buscar ser releecto por los marplatenses.

Con la confirmación de una sola lista de unidad de Juntos por el Cambio en Mar del Plata, Montenegro en el vídeo a traves de ls redes sociales, aseguró “En el 2019 asumí un compromiso claro: defender a los marplatenses y batanenses. Y mi posición fue siempre la misma: hacerme cargo de los problemas, buscar soluciones y enfrentar con firmeza cuando tocaron los intereses de los vecinos”.

En esta línea agregó: “Siempre tuve en claro cuáles son las prioridades. Son las que me marcan ustedes todos los días” dijo Montenegro y agregó: “nunca dejé de caminar, nunca me escondí detrás de un escritorio. Siempre estuve en la calle para escucharlos, por eso quiero seguir trabajando en los próximos 4 años, con la responsabilidad que ustedes me dieron y el compromiso de seguir transitando juntos el camino que iniciamos en el 2019″.

“Hoy estoy acá para decirles que quiero seguir siendo el intendente de General Pueyrredon. Para que Mar del Plata siga siendo la ciudad del Sí. Para que juntos le digamos sí a una Mar del Plata activa, a una Mar del Plata en movimiento, a una Mar del Plata con laburo, a una Mar del Plata con empuje” enfatizó el Intendente.

Además dijo: “los marplatenses y bataneses sabemos de qué lado estuvo cada uno, y también sabemos, porque lo aprendimos juntos que si el Estado acompaña y no le pone trabas al privado vamos a seguir creciendo como ciudad. Se que sería imposible sin ustedes ahí es donde estoy y elijo seguir estando en los próximos 4 años, junto a cada uno de los marplatenses y bataneses para , para seguir empujando y creciendo en la ciudad*.

Finalmente agradeció el acompañamiento y las críticas, “cuando la crítica es razonable ayuda a tomar mejor decisiones, esa es mi mayor motivación, trabajar y seguir trabajando juntos por cada uno de ustedes. Sigamos empujando juntos”, sentenció.