Estatales pararon y exigen un aumento salarial “acorde a las necesidades los trabajadores”

Durante la mañana del viernes, los trabajadores estatales llevaron adelante este un paro total de actividades en reclamo de mejoras salariales. La movilización se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo de Nación, en avenida Luro y Santiago del Estero.

Según explicó Ezequiel Navarro, en diálogo con “el Retrato…”, fue una jornada nacional con una gran presencia en las calles de Mar del Plata “tuvimos una fuerte adhesión en las escuelas, INE, INAREPS, CNRT, personal civil de las fuerza armadas, y parcial en los hospitales PAMI, ANSES , CASINO”.

En esta línea aseguró: “Necesitamos urgentemente un cambio al rumbo económico llevado adelante por el Estado Nacional. Exigimos un aumento salarial acorde a las necesidades de las y los trabajadores, el salario debe estar por encima de la Inflación. Reclamamos al estado nacional que se deben respetar los ámbitos de discusión salarial, el Marco Paritario es un derecho de las y los trabajadores, el gobierno no puede determinar por decreto un aumento salarial”.

Desde ATE, además, plantean que ningún trabajador debe tener el salario por debajo de la línea de la pobreza. “Exigimos el pase a Planta Permanente de miles de trabajadores que hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha podido avanzar ni efectivizar el compromiso asumido. Si bien en la Provincia de Buenos Aires se han llevado adelante los pases a planta, aún quedan grandes sectores de trabajadoras y trabajadores que siguen precarizados. Ante la posibilidad de un cambio de gobiernos, no queremos que nuestras y nuestros compañeros se encuentre en una situación de riesgo por no tener su derecho a una estabilidad laboral”.