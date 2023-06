El Foro Municipal denunció que las comisarías están vacías y que falta personal

La inseguridad acecha en las calles de Mar del Plata. No existe barrio, ni horario para ser víctima de los malvivientes. Juan Manuel López, presidente del Foro de Seguridad Municipal, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que una de las causas es la falta de personal en la Policía Bonaerense: “las Comisarías están vacías”.

“Desde el Foro vemos que hay muchas complicaciones, hay inseguridad, pero vemos que la policía no da abasto, porque los operativos se vienen haciendo durante la tarde, durante la noche, hasta las dos de la mañana se viene trabajando. El tema es que la cuadrícula está incompleta porque falta personal en las comisaría”, sostuvo López y agregó: “Al faltar personal en las comisaría, se complica porque no tienen a quién subir a los móviles. El tema acá que es el primer año que tiene, los móviles nuevos y hay combustible. Lo que falta es personal”.

En este sentido, agregó: “Nosotros creemos que la política del Ministerio de Seguridad de armar una policía paralela, es errónea. Vemos que no no sirve, porque están del grupo UTOI (Unidad Táctica de Intervenciones Inmediatas) 4 o 5 chicos en una esquina, mientras que las comisaría están vacías y los móviles están vacíos”.

“Es preocupante lo que está pasando, muy preocupante. Pensábamos que después del Operativo Sol, los 400 efectivos que trabajaron allí iban a ir a las comisaría, y la verdad, no, fueron a una a una policía paralela, que es paralela porque están en otros lados, no están en las comisaría. Y estamos esperando porque el grupo UTOI por la proximidad con el vecino de Mar del Plata, se iba a instalar en el CIC del noroeste, iban a estar en la zona sur, iba a estar en el barrio Pampa, y la verdad que todavía seguimos esperando. Eso iba a ayudar un poquito, le iba a dar un poquito de oxígeno a la policía. Pero bueno, sabemos que la política es así”.

Asimismo, López se refirió a un pedido de informes que presentó en el Concejo Deliberante el Frente de Todos para que el Ejecutivo informe qué medidas efectivas ha tomado y cuáles considera tomar para reducir los altos índices de robo y hurto automotor. “Lo deberían haber hecho en conjunto hace rato al Ministerio de Seguridad. Un informe preguntando porqué no hay personal en las comisaría y qué está pasando con el tema de la inseguridad de Mar del Plata”.

Consultado sobre el funcionamiento de la Comisión de Seguridad, dijo: “la comisión estuvo blindada, una Comisión de Seguridad en la que no participó ningún vecino, no estuvo el Foro Municipal. La Ordenanza dice que el Foro municipal podía participar las veces que sea necesario y trabajar en conjunto, nunca se trabajó en conjunto. El señor presidente, el concejal Nicolás Lauría, no convocaba a reuniones,solo lo hizo cuando nosotros salíamos por los medios. No reciben las notas, es un desastre lo que pasa en la comisión de seguridad, es un desastre. La verdad lo peor que pasó en este año fue la comisión de seguridad”.

Finalmente, enfatizó: “yo creo que ahora quieren sacar un informe, mientras que los ciudadanos ya están bastante complicados, pero te da bronca que durante todo este año y el año pasado no han hecho nada, porque no pidieron un antes al ministerio pidiéndole explicaciones por qué las comisarías están como están, sin personal”, sentenció López..