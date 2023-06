Bingo! Lauría también será precandidato a intendente y afirmó tener un plan

A través de las redes sociales, el edil Nicolás Lauría, anunció que será precandidato a Intendente en el Partido de General Pueyrredon. “Queridos vecinos y vecinas. Es un honor presentarme como precandidato a intendente de Mar del Plata y Batán. Mi nombre es Nicolas Lauria actualmente Concejal, he vivido en esta ciudad toda mi vida y como muchos de ustedes, he evidenciado los altos y bajos por los que pasó nuestra querida Mar del plata“, dijo.

En este sentido agregó: “Soy un candidato diferente, un político diferente, vengo desde un lugar que nada tiene que ver con los malos manejos o intereses propios. Me he involucrado en política para cambiar la realidad de la ciudad, y he trabajado estos 3 años y medio dentro del Concejo Deliberante, pensando siempre en los vecinos, tocando temas que nunca se habían tratado en la política, como la zona Roja. Siempre pensando y trabajando en proyectos para el desarrollo de la ciudad y en la generación de trabajo genuino, como el caso de los Decks y de los Food Trucks“, sostuvo el concejal que antes formaba parte de las filas de Montenegro y ahora es oposición.

“Hoy, me presento ante ustedes, para mostrarles que tengo un plan para nuestra ciudad, un plan que nos llevará hacia adelante y nos permitirá crecer como comunidad que se centra en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Mar del Plata. Quiero mejorar la infraestructura, aumentar la seguridad, fomentar el empleo, el turismo y el deporte. Lograré esto trabajando codo a codo con los mejores hombres y mujeres habitantes que quieran sumarse a este camino. Quiero que todos ustedes tengan voz y participen en este proceso. Vamos a trabajar juntos para hacer de Mar del Plata- Batán un lugar del que todos se sientan orgullosos, convirtiéndola en una ciudad modelo, una referencia para el país y el mundo” sostuvo el ex basquetbolista.

Lauría redobló la apuesta: ” No nos conformemos con menos de lo que merecemos. ¡Luchemos juntos por una Mar del Plata próspera, inclusiva y llena de oportunidades para todos!. Sé que trabajando podemos hacer que nuestra ciudad prospere, crezca y sea la ciudad que todos queremos y merecemos. Estoy convencido de que Mar del Plata tiene un futuro brillante por delante. Juntos, podemos lograrlo. No puedo hacerlo solo, necesito su apoyo. Juntos construiremos una ciudad mejor”, sentenció.