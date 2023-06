Vecinos inundados reclaman urgente soluciones al Municipio

Bajo el lema “basta de lluvia adentro de las casas y calles inundadas”, el Frente de Lucha Piquetera llevó a cabo una manifestación desde la Plaza Rocha hasta las puertas del municipio. Rocío García referente del Partido Obrero, en diálogo con “el Retrato…” Denunció la situación calamitosa en la que viven las familias trabajadoras, con calles inundadas, falta de asfalto y redes hídricas y cloacales. Además, aseguró que la gestión de Guillermo Montenegro padece la falta de planificación y un plan de vivienda para los barrios periféricos.

“En las últimas semanas ha llovido mucho, ha habido muchos temporales, y ha mostrado cuál es el estado calamitoso de abandono en el que se encuentran los barrios periféricos de la ciudad. No solamente la situación calamitosa en la que viven las familias trabajadoras, en casas que, por supuesto, se llueven, sino en barrios que se inundan y no solamente los barrios periféricos, también lo hemos visto en el centro o en lugares inclusive más urbanizados. Después que llueve, el agua baja pero al otro día, los barrios son un desastre, es decir, el barro, la falta de asfalto, de redes hídricas, de redes cloacales” dijo García.

En este sentido agregó: ” Solo por mencionar algunos barrios como el Barrio autónomo, barrio Belgrano, barrio Parque Independencia, son lugares que se convierten en desagües cuando hay un temporal de estas características y lo que muestra es que la gestión de Guillermo Montenegro, e inclusive las obras que anuncian desde el gobierno provincial de Axel Kicillof, después luego nunca se terminan y eso deja como resultado barrios fundidos en la miseria y en la pobreza, donde los derechos básicos y elementales para garantizar que el barrio esté urbanizado y en condiciones, no se concreta”.

“El Intendente Montenegro sale a decir, luego del presupuesto, y la rendición de cuentas que ha sido austero. La ejecución del presupuesto, fue una subejecución, no sabemos dónde está ese dinero que estaba destinado para obras, por ejemplo, para construcción de salitas, iluminación, etcétera. Inclusive comenzó a hacer una campaña en redes, diciendo que ahora van a faltar más, que están haciendo asfalto, pero no visita los barrios periféricos donde están las familias realmente obreras, realmente precarizadas que están sufriendo el ajuste. Está es la situación que atraviesan los trabajadores en Mar del Plata”.

“Hay una falta de planificación y de un plan de vivienda y urbanización en los barrios, porque la planificación para los grandes especuladores inmobiliarios y sus negocios están, por ejemplo, el crecimiento de vivienda ociosa, de mega torres lujosas, de country, en el sur de la ciudad, están, es decir, tanto el Intendente, como el Gobierno provincial, acuerdan en defender negociados que benefician los intereses de los especuladores inmobiliarios. En nuestra ciudad hay un déficit habitacional muy grande, de cuarenta mil familias sin vivienda, pero hay una cantidad de casas que están vacías, que son ociosas, e inclusive, no las tasas municipales no las pagan los grandes empresarios de la ciudad. Entonces, quedan exentos de pagar las tasas municipales, por lo tanto, es una es una situación en la cual se demuestra que en esa ciudad se gobierna para defender los intereses de los grandes capitalistas, y no los intereses de la población trabajadora”, dijo García.

Finalmente, la referente de la Izquierda dijo:” Nosotros hoy estamos apoyando esta movilización, que es muy importante, porque el reclamo demuestra cuál es la situación de la población que trabaja en el puerto, que trabaja en el pescado, que trabaja durante la temporada, y en el cual durante el año vive en la miseria, vive directamente en el barro y no pueden entrar las ambulancias, ni el transporte público, la recolección de residuos, porque las calles son intransitables, los niños no pueden ir a la escuela cuando llueve. Esta es la situación que estamos denunciando y estamos exigiendo inmediatas soluciones, y déjame decirte una cosa más. Es una situación de emergencia, tanto desde el municipio como desde el gobierno provincial, no hay soluciones y si hay algún tipo de solución, es muy acotada, y son de acá a seis meses, no son soluciones urgentes, y, por supuesto, soluciones es muy precaria“, sentenció García.