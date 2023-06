Marchan a 6 años que se hundía el Repunte: Afirman que “fue para poder pasar un permiso irrestricto a otro barco”

En el marco de un nuevo aniversario del hundimiento del Repunte, familiares, trabajadores, gremios y amigos de los 10 tripulantes que murieron en el hundimiento del buque pesquero Repunte, realizarán este viernes una nueva marcha pidiendo justicia hacia los responsables de la embarcación, la cual se comprobó que tenía graves fallas de seguridad.

Gabriela Sánchez, hermana de Gustavo Sánchez, uno de los tripulantes fallecidos en el hundimiento, en conversación con “el Retrato…” recordó que este 17 de junio se cumplen 6 años del hundimiento de la embarcación y destacó el encuentro que llevarán adelante este viernes a las 16 en el monumento de Los Pescadores a los fines de marchar hasta la banquina en conmemoración de la memoria de los tripulantes.

“Es un momento muy difícil, porque ese

dolor del principio se ha hecho carne”

“Es un momento muy difícil, porque ese dolor del principio se ha hecho carne. Mientras que no tengamos una respuesta de la justicia seguimos en un duelo interminable, porque ninguno puede sacarse de la cabeza que ellos murieron y no tienen justicia”, sostuvo la hermana de Gustavo Sánchez.

El buque pesquero Repunte zarpó de Puerto Madryn el 13 de junio de 2017 hacia la zona de pesca de langostino y al tercer día de navegación, recibió una alerta meteorológica por vientos intensos que motivó el intento de regreso a puerto. Sin embargo, durante la noche y la mañana siguiente, la tripulación navegó en condiciones de mar adversas, en la cual se desencadenaron varios acontecimientos que pusieron en riesgo al buque. Los marineros realizaron una serie de acciones de contingencia, pero la situación empeoró hasta volverse irrevertible y desencadenó a las 9.36 del sábado 17 de junio, una de las tragedias más dolorosas de Mar del Plata.

El hecho dejó un saldo de 2 sobrevivientes, 3 fallecidos y 7 personas desaparecidas. Los tripulantes que iban a bordo del navío que naufragó a 36 millas náuticas del norte de Rawson fueron: Horacio Airala (Jefe de Máquinas), Gustavo Sánchez (Capitán), Silvano Coppola (1° oficial de máquina), Claudio Islas (Marinero), Néstor Paganini (Marinero), Jorge Luís Gaddi (Engrasador), Fabián Samite (Engrasador, oriundo de Miramar), Isaac Cabanchik (Engrasador) y José Omar Arias (1° oficial de pesca, de Puerto Madryn).

“La verdadera causa de su hundimiento fue el

poder pasar un permiso irrestricto a otro barco”

A días de un nuevo aniversario del hundimiento del Repunte, Gabriela Sánchez, hermana de Gustavo Sánchez, uno de los tripulantes fallecidos en el hundimiento, aseguró que “la verdadera causa del hundimiento fue el poder pasar un permiso irrestricto a otro barco”.

Recordó que este 17 de junio se cumplen 6 años del hundimiento de la embarcación y se refirió al estado actual de la causa penal, a la situación de los familiares como así también cuestionó las cosas que aún quedan pendientes por hacerse.

En relación la investigación que se sigue en la justicia, Sánchez explicó que se cerró la etapa de instrucción y el Juzgado Federal N° 2 de la localidad de Rawson comenzó con las imputaciones de los responsables del hecho, entre ellos la Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina y la empresa Ostramar, en tanto aseguró que los mismos “sabían del estado que estaba el barco” al mismo tiempo que subrayó: “Después de 6 años, no hemos llegado a un juicio”.

“Hasta que no haya un juicio por alguno de los hundimientos que se produjeron, estos hechos van a seguir sucediendo. No es casualidad que ninguna causa de hundimiento haya llegado a un juicio. De hecho, hace 15 días se archivó la causa del San Antonino en Mar del Plata. Esperemos que esta causa no vaya en el mismo camino”, sostuvo y agregó que a los jueces “les es difícil abandonar esta investigación” por la lucha que se encuentran llevando adelante los familiares del Repunte.

Asimismo, Sánchez destacó que consiguieron que la justicia intervenga la embarcación mientras esté el juicio. “No lograron pasar el tan ansiado permiso del Repunte a otro barco”, sostuvo y consideró en ese sentido que “la verdadera causa del hundimiento fue el poder pasar un permiso irrestricto a otro barco”.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre las familias, respondió que, teniendo en cuenta que el último certificado de presunción de fallecimiento llegó hace unos meses atrás, “todos han logrado tener al menos la cobertura de Anses para poder cobrar una pensión” y agregó que muchas familias aceptaron lo que las compañías de seguro les ofrecían mientras que otra se encuentran esperando un juicio.

Conforme a ello, Sánchez manifestó su preocupación por la situación de muchas familias y esposas de los tripulantes, las cuales aseguró que “quedaron en la nada”, al ser los mismos el único sostén del hogar. “Por el horario que hacían y demás, en general las mujeres estaban al cuidado del hogar. Este no es el único caso, porque desde el 2000 se hundieron 71 barcos”, afirmó.

Así, cuestionó la falta de acompañamiento de muchos actores sociales, políticos y de la comunidad. “Es muy difícil acompañar físicamente, porque si identifican a un marinero el mismo no sube más a un barco, cambiar de ciudad o irse al sur. En el puerto está aceptado que nadie puede denunciar ni decir las condiciones en que se trabajan”, expresó y agregó que muchos otros “prefieren negar la realidad o echar la culpa al clima o capitán” al mismo tiempo que consideró: “Los empresarios pesqueros no quieren que se problematice el tema de los hundimientos, porque ellos siguen ganando”.