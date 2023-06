Trabajadores no descartan que la retención de tareas se extienda y se radicalice el reclamo

“Esta es una problemática que viene ya hace rato, hace cuatro años que se viene arreglando la caldera, y paulatinamente se viene rompiendo, hace dos años ya directamente se rompió del todo la calefacción del CEMA y no hubo solución inmediata” contó en diálogo con “el Retrato…” Fabio Echezarreta, quien es Delegado de la Secretaría de Salud y el Same, no descartando que la retención de tareas continúe y las medidas se radicalicen aun mas..

En este sentido, agregó: “Hoy los compañeros y compañeras se autoconvocaron para reclamar una pronta respuesta a la caldera. Y la realidad es que la respuesta tenía que haber estado antes del invierno. Pero bueno, no está arreglada, y por eso hoy se tomó la decisión de autoconvocarse y manifestar el descontento con respecto al tema calefacción. Antes de hacer la retención, se habló con los pacientes, porque la realidad es que el paciente, cuando va a hacerse un estudio, que tiene que sacarse la ropa por algún motivo en especial, también está afectado con respecto a esto, cuando está en la sala de espera, está afectado por el frío que se genera. Después de la retención se atenderá a todo el mundo, no se va a dejar de atender a nadie”.

Asimismo Echezarreta aseguró que desde la Secretaría de Salud “se hizo el pedido para una compra de caldera nueva, pero aparentemente quedó en la parte de Obra, en la parte de Hacienda, y por esa misma razón nunca hubo una respuesta al reclamo. Mientras tanto, la realidad es que tanto el ciudadano que va al CEMA y el empleado municipal estamos pasando lo que estamos pasando con semejantes fríos en la ola polar”.

Finalmente, Echezarreta dijo: “La realidad es que los reclamos se han hecho con respecto al tema del Sindical también, también se presentó una nota, tratando de hablar con el intendente directamente, y seguimos esperando una pronta respuesta al día de hoy. Supuestamente iban a poner unos calefactores y unas estufas pero tampoco aparecieron, así que la protesta y el descontento hoy es por ese motivo también. Hay una realidad, hay una falta de compromiso para resolver estas problemáticas que no son tan graves”, sentenció.