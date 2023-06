Gerardo Morales: “Parece que hay un concurso para ver cuántos argentinos más sacrificamos”

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, encabezó un multitudinario acto junto a Gustavo Posse y toda la dirigencia y militancia de la provincia de Buenos Aires en el Club Glorias de Tigre.

Durante el acto Morales el precandidato presidencial expresó:

“La provincia de Buenos Aires tiene una potencia inmensa y la venimos caminando en el marco de una situación tremenda: vamos a llegar a 50 % de pobres en la República Argentina. Esto nos lleva a interpelar al Gobierno, qué hace el Frente de Todos en este momento, porque ellos tienen responsabilidad de gobierno”.

“Cristina no se hace cargo de su propio gobierno, le importa poco la inflación y la situación de la gente, igual que al Presidente, que sigue en la estratósfera”.

“Parece que hay un concurso para ver cuántos argentinos más sacrificamos, hasta dónde vamos a ajustar, pero con estos niveles de inflación ya no hay lugar para más ajuste”.

“Hay que ordenar la economía y en simultáneo impulsar un plan de desarrollo”.

“Por eso el primer desafío de los argentinos es que deje de gobernar el Frente de todos, esa es la lucha en la que tenemos que dejar todo”.

“La única fuerza política en condiciones de gobernar la República Argentina y sacarla de esta situación es Juntos por el Cambio, y allí nosotros, el radicalismo, aportamos una mirada diferente, federal, y la convicción de que se necesita un estado presente en salud, en educación, en seguridad, un estado eficiente, que sea garante de derechos”.

“No estamos de acuerdo con los cantos de sirena, de la peor derecha, de Milei, un loco que plantea dolarizar, entregar el peso argentino, que es como entregar la bandera. ¿Creen que en Estados Unidos van a poner una maquinita para imprimir dólares para traer a la República Argentina?”

“No hay que dejarse engañar, el camino es recuperar la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la superación, porque eso es lo que ha hecho grande a la República Argentina.El desafío central es la producción y el trabajo. Eso saca a los pobres de la pobreza, no el plan”.

“Necesitamos un cambio, no hay otro camino que sacar al Frente de Todos, esto no da para más”

“Tenemos que generar un gran pacto federal por la producción y el trabajo, y un Pacto por el Conurbano. Es fundamental que el Estado Nacional también aporte, estamos pensando en infraestructura social básica, educación, salud, seguridad, desarrollo humano, para que resolvamos definitivamente los problemas estructurales que tiene el Conurbano”.

“Y controlando que los intendentes no se roben la plata, ni la pongan en plazo fijo, que hace el intendente de la Matanza con plata en plazo fijo con los problemas que tiene su gente”.

“Vamos a ser gobierno en la Nación y en la provincia depende de nosotros, esa es la lucha y el compromiso”.

Gustavo Posse

“Soy un convencido de que vamos encontrar soluciones en la medida que cultivemos la cultura del encuentro, en la medida que salgamos de la lógica amigo-enemigo, en la medida que sepamos construir el futuro en la diversidad y en el respeto”, afirmó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse..

Y señaló: “Junto a Gerardo luchamos por un radicalismo amplio y potente, con soluciones para cada sector de la sociedad. Ambos sabemos que se sale con política y por el centro que no es neutralidad ni tibieza, es equilibrio y moderación en la realización de propuestas y en los métodos de construcción partidaria”.

Acompañaron a Morales el diputado nacional Miguel Bazze, los diputados provinciales Pablo Domenichini y Walter Carusso, el prosecretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi, el candidato a intendente de San Martín Mauricio D’Alessandro, la presidenta de Juventud UCR Tigre, Juliana Toranzo y el presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas.