Cristian Ritondo confirmó que será candidato de Patricia Bullrich en alianza con la precandidata presidencial

El exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, hizo oficial su alianza con la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y confirmó que encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

En el texto compartido por Ritondo en sus redes sociales, el diputado nacional del PRO lamentó que no formará parte de la interna provincial del PRO, pero destacó que trabajará “junto a Patricia (Bullrich) y Néstor (Grindetti)”, porque están “convencidos que al populismo se lo combate con firmeza”.

Vale recordar, que Ritondo hace algunas semanas estaba en carrera por ser el precandidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires en la lista de Bullrich; sin embargo, la expresidenta del PRO eligió al intendente de Lanús en uso de licencia, Néstor Grindetti, para ocupar ese rol en su boleta electoral.

“Lamentablemente no me tocó esta vez. Pero soy parte de un equipo: el equipo del PRO y de Juntos por el Cambio, que desde hace años trabaja, con aciertos y errores, por construir un país libre, moderno, donde cada argentino pueda generar riqueza, trabajar y ser feliz y no depender de la dádiva de un político o un gobierno”, escribió Ritondo sobre la decisión de Bullrich de llevar a Grindetti como Gobernador bonaerense.

En este marco, en caso de que Bullrich resulte electa, Ritondo ocuparía la presidencia de la Cámara de Diputados. La oferta presentada por la exministra nacional de Seguridad, también incluye acuerdos para las candidaturas a intendente en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, así como la renovación de legisladores que le responden, que en su mayoría son exmiembros de la gestión provincial de la anterior gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

En un principio, Ritondo había respaldado la campaña presidencial de María Eugenia Vidal, pero cuando la exmandataria provincial declinó su precandidatura, el diputado nacional se sumó a la competencia para ser Gobernador bonaerense en la lista de Bullrich, en la que finalmente Grindetti salió victorioso.

De hecho, según allegados al propio Ritondo, Bullrich le había ofrecido en dos ocasiones ser su candidato a Gobernador, por lo que el exfuncionario provincial tenía esperanza de ser seleccionado. La explicación que le dieron al diputado para justificar la elección de Grindetti, se basó en la indecisión de María Eugenia Vidal para apoyar la precandidatura presidencial de la ex titular del PRO.

“En estos últimos días, mantuvimos varias reuniones con nuestros referentes de más de 100 municipios de la Provincia para escucharlos, conocer sus opiniones y validar con ellos el rumbo que debemos tomar en este nuevo desafío. La decisión de trabajar junto al equipo de Néstor y de Patricia tiene que ver con esta visión compartida que hace meses venimos manifestando, y que vamos a seguir fortaleciendo de cara a estas elecciones”, aseguró Ritondo en su carta.

Asimismo, Ritondo dio un mensaje de unidad y aclaró que, después de las PASO, “vamos a estar todos juntos, y trabajaremos codo a codo para vencer al kirchnerismo y, sobre todo, trabajar en las soluciones que, desde el día uno, tenemos que darle a los argentinos”.

Por su parte, Bullrich se encamina a concretar su fórmula presidencial, ya que, luego de la Convención de la UCR, se presume que la precandidata acelerará acuerdos con el partido para concretar que el político que la acompañe en las próximas elecciones sea radical.

En concreto, entre los nombres que parten en carrera para ser Vicepresidente de la Nación por la lista de Patricia Bullrich, están el senador nacional, Luis Naidenoff, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, y el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad.

En los próximos días, Bullrich se mostrará con el precandidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, y la precandidata a gobernadora de Santa Fe, Carolina Losada, en la frontera que une a ambas provincias.

El líder del Frente Cívico y la senadora radical, colaborarán en una foto que contribuirá a profundizar la interna con la otra figura del PRO que está en la carrera presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, tras la disputa desatada por el intento de ingreso de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio.