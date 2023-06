Una encuesta lo ubica a Horacio Rodriguez Larreta como mejor posicionado ante Patricia Bulrrich

En medio de la caliente interna entre los candidatos a Presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, una encuesta de la consultora IPD envalentona al líder de las palomas, debido a que lo ubica como el candidato mejor posicionado en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio.

Es que, con seís puntos de diferencia según la consultora IPD, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a Presidente, Rodríguez Larreta, se quedaría con la victoria en las primarias de la colación opositora.

En detalle, al medir la intención de voto de cara a las PASO en el frente opositor, la consultora IPD estimó que Larreta quedaría con el 12% total de los votos, imponiéndose en la interna presidencial sobre Bullrich con el 10% y el radical Facundo Manes con el 2%.

En tanto, el estudio de la consultora IPD señaló que en la intención de voto hacia las generales Juntos por el Cambio gana con el 28% de los votos. En segundo lugar quedaría el Frente de Todos con el 26% y tercero la Libertad Avanza, con 18%.

En cuanto a la imagen positiva de los candidatos, desde la consultora IPD indicaron que Larreta con el 43% se mantiene en el tope del ranking entre los candidatos presidenciales del arco político, posición que comparte con el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei.

De esta manera, Larreta sería el dirigente de Juntos por el Cambio mejor posicionado de cara a las elecciones generales de octubre de este año con un techo electoral del 43%, situación que envalentona a las tropas del larretismo en medio de la polémica por la incorporación de Juan Schiaretti al espacio.

Por su parte, desde la consultora IPD informaron que, la precandidata presidencial de los halcones y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich quedaría en tercera posición con el 37% de imagen positiva.

Cabe destacar que, la encuesta de la consultora IPD se realizó entre el 20 de mayo al 1º de junio, entre mayores de 16 años en las principales provincias de Argentina, con un recorte de 1.597 encuestados.

Vale recordar que, la interna entre los candidatos a Presidente del PRO estalló el fin de semana pasado, luego de que el larretismo planteará incorporar al gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti y al economista de Avanza Libertad, José Luis Espet a la coalición.

Es que, los halcones del PRO consideraron que la incorporación del exaliado del diputado nacional, Javier Milei, es una estrategia de Larreta, que tiene como motivo restarle los votos de ultraderecha a Bullrich, en caso de que Espert se postule efectivamente como precandidato a presidente en las PASO.

En ese marco, y a días de definir las alianzas electorales de cara a las PASO, el fantasma de ruptura amenaza por primera vez Juntos por el Cambio. Es que, tras las misivas lanzadas de ambos lados de la grieta del PRO, el titular del radicalismo, Gerardo Morales fue el primer dirigente del espacio que no descartó la ruptura.

Luego de las declaraciones de Morales, la líder de los halcones toreó a Larreta al sostener que la incorporación de Schiaretti es una jugada de su adversario porque “se ve perdiendo la interna” y subrayó que la ruptura de la coalición depende de lo que haga el jefe de Gobierno porteño.

“La ruptura depende nada más que de Larreta. Larreta sabe que tiene ir a la cancha y no inventar meter a Schiaretti. Jugá limpio, con las cartas limpias, no vale tratar de jugar al rugby si es fútbol. Metete en la cancha. ¿Querés llevarte la pelota porque pensás que no ganás la elección? No vale”, lo prepoteó Bullrich.

Por último, Bullrich volvió a marcar diferencias entre los dos candidatos a presidentes del PRO.“Se está discutiendo una profundidad en el cambio, de fondo, que represento yo, y una sin intensidad, más light, que ofrece Larreta al querer meter estos actores”, concluyó.