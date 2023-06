Patricia Bullrich: “No quiero que Juntos por el Cambio deje de ser una fuerza del cambio”

“Nosotros somos los primeros que vamos a defender Juntos por el Cambio y no queremos que se convierta en una herramienta para que nada cambie”, dijo Patricia Bullrich en La Matanza.

“Vengo a ratificar que mi compromiso es con todos ustedes. No es un compromiso con los políticos, con los punteros, con los amigos del poder”, les dijo a los ciudadanos. Y agregó: “Es un acuerdo con la gente. Este acuerdo, mi acuerdo, es con “las madres del paco”, que perdieron a sus hijos por la droga”.

Asimismo, Bullrich aseveró: “Mi acuerdo es con los dueños de comercios y de pymes, que están a solo un juicio laboral de ser embargados y de perder todo lo que invirtieron y dieron como trabajo. Mi acuerdo es con los trabajadores que todos los días madrugan para ganarse el pan y llevarlo a su mesa; es con los jubilados que cobran la mínima, mientras Cristina cobra millones; es con aquellos que gastan la mitad de su sueldo en un alquiler y no acceden a una vivienda”.

También afirmó: “Mi acuerdo es con el campo. Es con todos los ciudadanos que viven en el conurbano, que sufren la inseguridad, que sufren el narcotráfico. Mi acuerdo es con los millones de argentinos que ya no dan más”.

“No vamos a entregar ese espíritu de lucha de los cordobeses que han apoyado nuestro proyecto siempre. Mi acuerdo es con el pueblo y mi compromiso es liderar con coraje y convicción un cambio profundo y verdadero. Un cambio en serio. Un cambio con la gente”, dijo la precandidata a presidenta.



Bullrich aseguró: “No quiero un cambio partidocrático, de políticos con políticos. No quiero que Juntos por el Cambio deje de ser una fuerza del cambio. Juntos por el Cambio es la fuerza del cambio. Vamos al cambio. No queremos que nos metan por la ventana los que no quieren cambiar absolutamente nada”.

“Y a los del otro bando, que nos dicen que nos van a sacar en helicóptero, que nos van a poner piquetes todos los días. les decimos: nosotros tenemos, no solo coraje, quienes vamos a gobernar, sino que tenemos un pueblo y el coraje que va a salir a defender el cambio en la Argentina”, dijo para finalizar, junto al precandidato a gobernador Néstor Grindetti, en un acto realizado en La Matanza.