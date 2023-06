Telpuk: “El Estado claramente también está en deuda con los adultos mayores”

En las últimas semanas se registraron en el partido de General Pueyrredon varios hechos delictivos con un mismo denominador común: adultos mayores. En diálogo con “el Retrato…”, Fernando Telepuk, ex Secretario de Seguridad del Municipio, aseguró que la vulnerabilidad y el abandono del Estado a los adultos mayores en la ciudad es la principal causa del aumento de robos y asesinatos en dicha franja etaria.

” Lamentablemente los adultos son un grupo etario que está absolutamente vulnerable. En principio, por un tema de soledad, ese cariño o esa contención familiar no es cubierta de ninguna manera por el Estado. El Estado claramente también está en deuda con los adultos mayores en el sentido en que no los genera programa de contención como para que ellos estén un poco más cuidados”, manifestó el Comisionado.

“Lo que pasa es que el adulto mayor no tiene por ahí la cultura de cuidarse, como tiene la gente más joven. Entonces, por ahí son más confiados, abren la puerta a cualquiera y los engañan fácilmente, por eso es que también son muchas veces objeto de secuestro o estafas virtuales y demás. Claramente, muchos adultos mayores no están preparados para un tipo de delincuencia como la que se ve en estos días, con lo cual son presa fácil. Son descuidados en sus rutinas, por ahí hablan con vecinos, con comerciantes y cuentan que están solos, y normalmente no están educados en una cultura de tanta violencia y para este tipo de delincuencia, por eso claramente son muy vulnerable”, agregó.

Respecto a la inseguridad, en general, de la ciudad Telpuk dijo: “la veo complicada la situación, creo que día a día la ciudad está más violenta, y eso tiene que ver con el abandono de muchos dispositivos que existían y que no se han reemplazado por nada nuevo. Ahora estoy caminando por la calle y no vi un solo patrullero; está claro que en las calles no están ya, que no hay ni prevención, y esto es un tema de acciones y reacciones. Cuando el Estado abandona la calle, te lo va a ganar la delincuencia y actores que no tienen nada que hacer en la calle”.

Consultado por los dispositivos tecnológicos que el Municipio implementó en este Gobierno, Telpuk dijo: “La verdad que para una ciudad como Mar del Plata no sirven. Primero, no es una función del municipio hacer reconocimiento facial, los municipios no tienen porqué hacer eso. Son tema de organismos de seguridad del Estado. El municipio tiene que velar por la seguridad de los vecinos, pero el municipio no tiene una base de datos del RENAPER; lo puedo hacer como colaboración, pero no es una función exclusiva o excluyente del municipio; puede colaborar, sí, pero no es la función específica del municipio no puede ser una política de Estado. El reconocimiento facial no tiene nada que ver con la seguridad urbana, o no es aplicable a la seguridad general, no tiene sentido. ¿Con qué datos se cruza? ¿Qué lo analiza? Eso eran, fueron dispositivos que se implementaron esencialmente aplicados a al terrorismo donde hay una base de datos de sospechoso de terrorismo, se ponían en aeropuertos o lugares sensibles, entonces buscaba a muy pocas personas, no es que tenes que estar chequeando la cara de todo el mundo que se usa por un lugar”.

En relación a la sociedad violenta, y consumo de drogas Telpuk expresó: “está relacionado, absolutamente. Yo siempre pensé, una persona que tiene algunas áreas de su vida cubierta, es decir, porque tiene la heladera llena, tiene trabajo, y demás, y padece una adicción, la puede manejar mucho mejor que aquel que no tiene cubiertas esas áreas. Un joven que no tiene trabajo, que está atravesado por una adicción. ¿Cómo hace para costearse esa adicción? La adicción es tan fuerte en uno como en el otro, ahora el tipo de clase media que tiene trabajo tiene como costearla, el otro no. Entonces. ¿Qué va a hacer? Sale a robar. Primero le roba en un entorno familiar y después va sale la calle a hacer lo que puede va a robar un celular, te va a robar una cubierta, te va a robar un estereo, le va a entrar a la casa un anciano. Para mí hay una relación directa entre el aumento de consumo de sustancias y los aumentos de la violencia y el delito”, sentenció.