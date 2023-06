Raverta: “No tenemos una política de promoción de las industrias del Parque Industrial”

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, apuntó contra el gobierno local en la apertura del Congreso bonaerense al afirmar: “Seguramente no alcanza con pensar que tenemos el quinto parque industrial en superficie de la Argentina si no tenemos una política de promoción de las industrias que allí se asientan y si no tenemos una proyección de pensar un segundo parque”.

Indicó además que “Estamos en una ciudad que tiene una matriz productiva absolutamente imponente. Tenemos el segundo cordón frutihortícola de la provincia de Buenos Aires, después del de La Plata; un puerto que produce el 50% de la descarga de pescado; tenemos una actividad relacionada con el turismo muy importante, somos la ciudad turística por excelencia de esta provincia y por qué no de la Argentina”.

A su vez, destacó que Mar del Plata cuenta con un Parque Industrial “muy importante” y con una industria textil. “Para algunos sería fácil decir tenemos todo. De hecho, algunos lo dicen. Yo creo que la enorme reflexión que nos convoca es qué hacemos con eso que tenemos y cuál es el rol del Estado en relación con ese marco productivo”, disparó.

Asimismo, la funcionaria se refirió al puerto local y remarcó: “Seguramente que el puerto sea de pesca es muy importante, y está muy bien que así sea, sin embargo nosotros creemos que puede tener otros desarrollos, otras actividades, otros sectores que se promuevan a partir de ese puerto que nosotros pretendemos que sea multimodal”.

“Cada una de las cosas que tenemos tiene una mirada desde el Estado, que puede tomar tres caminos, y la gestión local puede decidir si observa con alegría todo lo que tenemos, si obtura, y entonces va a la Justicia e impide que se desarrolle la exploración y explotación offshore en Mar del Plata, o si promueve, si acompaña, si hace obras de infraestructura, se invierte, se asigna un presupuesto para que la ciudad se desarrolle y la matriz productiva de la ciudad se desarrolle”, agregó.

Raverta aseguró: “Soy parte de un gobierno, el gobierno de Axel, que pensó que era posible y efectivamente tomó la decisión política de hacer algo que hace décadas demandaba el sector productivo de la ciudad, como la circunvalación” y destacó además que “el Gobierno nacional refuncionalizó el Paraje San Francisco, un camino rural que también era importante para el desarrollo productivo de la ciudad”.

“Nos merecemos construir una sinergia, una inteligencia común entre el sector privado, el sector productivo de esta ciudad, y el Estado. El Estado provincial, como lo venimos haciendo; el Estado nacional, como lo venimos haciendo, y por supuesto creo que nos debemos construir esa inteligencia con el Estado local. Y para eso hay que plantear cuáles son los desafíos que tiene la gestión local y cuál es la impronta que la gestión local debiera asumir, ya no con un rol de obturar, ni siquiera de contemplar, como venimos viendo en Mar del Plata, sino que tenga un rol de acompañar, de estimular, de promover”, concluyó.