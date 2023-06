La “Bordó” denunció irregularidades y de transparencia en Junta Electoral Municipal

Luego de una denuncia presentada por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, organismo que tiene injerencia en la Junta Electoral, Diego Sosa, candidato a secretario de Relaciones Públicas e Lnstitucionales de la agrupación BORDO (lista 4) del Sindicato de Trabajadores Municipales, en diálogo con “el Retrato…” señaló: “Nunca se vio al sindicato tan débil desde el punto de vista gremial e institucional, lo cual tiene que ver con los 7 mandatos de Gilardi, que ha trabajado para alejarse de los trabajadores”.

Diego Sosa, candidato de la agrupación BORDO (lista 4) del Sindicato de Trabajadores Municipales, en diálogo con “el Retrato…” explicó que, oportunamente, realizaron una presentación por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde se expresaron las irregularidades detectadas en este proceso eleccionario como ser: Falta de entrega de padrones finales y diferencias importantes en la cantidad de afiliados que había en la Junta Electoral, de acuerdo con los contabilizados.

“La Junta Electoral habló de 4 mil afiliados y nosotros hicimos un recuento y hay sobre 4 mil 800. No se manejó de forma transparente”, remarcó y explicó que “se evaluaron padrones provisorios, ya que la Junta Electoral tenía tiempo hasta el 1 de junio para entregar los padrones definitivos, pero todavía no lo ha hecho”.

En ese contexto, Sosa consideró: “Estas maniobras ponen en evidencia la falta de transparencia de la Junta Electoral, la cual está conformada por miembros designados por la agrupación azul grana y hay un integrante de la una Agrupación que participa con su lista” y agregó que las otras dos listas quedaron afuera de la conformación de la Junta Electoral.

“Nunca se vio al sindicato tan débil desde el punto de vista gremial e institucional, lo cual tiene que ver con los 7 mandatos de Gilardi, que ha trabajado para alejarse de los trabajadores”, cuestionó y aclaró que, si bien hay 4 mil 800 afiliados al gremio, los trabajadores municipales son casi 13 mil. “Tenemos un padrón electoral muy deficiente, lo cual tiene que ver con la falta de trabajo de las dependencias en la gestión”, subrayó.

Así, Sosa remarcó que todos los referentes de las 4 listas tuvieron participación activa, pero luego fueron tomando decisiones. “Hoy en la oposición es donde estamos la mayor cantidad de componentes. El oficialismo se fue reduciendo siempre a los mismos nombres y apellidos. Simplemente lo que hacen es un cambio de rol, pero están los mismos con Gilardi a la cabeza”, explicó y agregó que la lista oficialista tiene un pacto con la mutual.

En caso de no haber respuestas por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, Sosa adelantó a “el Retrato…” que dicho organismo puede darle potestad, o no, a lo planteado. “Más allá de lo que se resuelva, queríamos exponer esta situación que afecta a todos los municipales, no solo a la lista 4 Bordó, ya que se visibilizó una falta de transparencia en una elección muy importante”, sostuvo y añadió que son la única oposición firme.

Cabe recordar que desde el Sindicato de Trabajadores Municipales solicitaron en la presentación realizada que “se tome los recaudos y medidas necesarias para salvaguardar la libertad e igualdad sindical, la transparencia en el proceso eleccionario, el cumplimiento de requisitos formales y materiales, interviniendo e intimando a la Junta Electoral la exposición de padrones definitivos por orden alfabético detallando mesas y lugares donde cada afiliado emitirá su voto, en el plazo de 24 hs, atento que ya están acabadamente vencidos e incumplidos los plazos legales.

Además, subsidiariamente requirieron se sancione a los integrantes de la Junta electoral si continuaran las maniobras disuasivas y de mala fe y, no obstante, dejaron constancia que, de no tomar las medidas urgentes y salvaguardando el proceso electoral y los derechos constitucionales mencionados, hicieron reserva de iniciar acciones legales correspondientes ante la justicia nacional haciendo uso del amparo sindical a fin de solicitar la suspensión de las elecciones.