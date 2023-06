Kicillof: “Buenos Aires es una provincia internamente federal que tiene en cuenta a los 135 distritos”

Sin hablar con la prensa, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó la ciudad en el marco del Congreso Productivo Bonaerense, donde participaron representantes de los 135 municipios y miembros de sectores políticos, científicos y técnicos.

En el acto de cierre del encuentro, el Gobernador dio definiciones claras. Sostuvo y contó que sobre una reunión que mantendrá con la “Liga de gobernadores”: “donde vamos a ir a hablar del federalismo, voy a ir a decir con mucho orgullo que la provincia de Buenos Aires es una provincia internamente federal que tiene en cuenta a los 135 distritos”.

Acompañado por vicegobernadora Verónica Magario, la titular de la Anses Fernanda Raverta, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa y del Ministro de Asuntos Agrarios, Javier Rodríguez, Kicillof volvió a referir a la pandemia del Covid-19: “Una gestión que tuvo que atravesar dos años de la calamidad sanitaria más grave de la historia de la humanidad. Yo no tengo dudas. Entonces, hablar de lo que pasó con la pandemia es comparable con lo que ocurrió en mil nueve dieciocho con la gripe española”.

“Los problemas estructurales de la provincia no se van a resolver de una forma técnica y menos de una manera aislada y pretendidamente iluminada. A los problemas de la Provincia, hay que exponerlos y debatirlos con participación de cada uno de los sectores involucrados”, aseguró durante su alocución.

En relación a Mar del Plata, Kicillof una vez más dijo que la ciudad es “una de las capitales productivas de la provincia de Buenos Aires, una ciudad que tiene un futuro inmenso, si decide finalmente apostar a la producción, a la diversificación y a la planificación”, en este sentido agregó: “Pero creo que todos los que entendemos que además de lo que nos toca hacer, además de lo que dice el reglamento, el contrato, además de lo que se espera, creemos que hay que hacer un esfuercito más”.

En esta línea continuó: “Hay que poner algo más de cada uno y de cada una, que hay que estar dispuesto además de no solo trabajar para el interés propio, sino mirar más afuera de la propia baldosa y ver qué es lo que necesitan los demás, ver en qué se puede colaborar, todos aquellos que creen que no se puede que no se puede sacar adelante esta provincia, si es cada uno de una visión individualista, que además tampoco se disfrutaría. Me parece que esto también es un punto central, que a uno le vaya bien cuando alrededor, el resto está en dificultades, tampoco es disfrutarlo. A toda esa vocación de dar un poquito más, de trabajar para el otro, además de para uno, de tener una mirada un poco más alta y un poco más lejos. A todo eso lo llamo con una palabra que algunos piensan que está pasada de moda o que es sectorial, pero para mí es central, en lo que tenemos que hacer, que es militancia”.

Después de más de una hora y cuarto de discurso, Kicillof cerró diciendo: “Hay un solo compromiso: no vengo a prometer nada. Nuestra prioridad es la producción y el trabajo; la educación y la salud; un gobierno presente, participativo”.