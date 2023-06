Macri criticó la propuesta de Horacio Rodriguez Larreta y “subió al ring” a Javier Milei

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a Juan Schiaretti y a otros dirigentes peronistas a Juntos por el Cambio. “Pone en crisis a todo el sistema de la coalición”, aseguró en una entrevista concedida a radio Mitre Córdoba.

El ex jefe de Estado dijo que no entiende la decisión del jefe de Gobierno porteño y planteó que le falta el respeto a los dirigentes cordobeses que enfrentarán a los candidatos de Schiaretti en las elecciones provinciales del 25 de junio. No entiendo las decisiones que viene tomando, o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder”, desarrolló.

“Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: “Somos el cambio o no somos nada”, agregó ante las preguntas del periodista Jorge “Petete” Martínez.

Rodríguez Larreta, candidato a Presidente que enfrentará a Patricia Bullrich en las primarias de Juntos por el Cambio, propuso el fin de semana sumar a la coalición opositora al gobernador de Córdoba y a otros dirigentes peronistas como Florencio Randazzo y Diego Bossio. La propuesta generó el rechazo de Bullrich y de Luis Juez, quien se encuentra en plena campaña contra Schiaretti en la provincia mediterránea.

De acuerdo a la lectura de Macri, un acuerdo de estas características se debería haber negociado en otro momento, no ahora a pocos días del cierre de las alianzas nacionales y de la realización de las elecciones en Córdoba, donde el PRO y el peronismo local se enfrentarán en las urnas.

El ex mandatario dijo que a partir de estas definiciones de Rodríguez Larreta muchas personas le escriben y le dicen que se equivocó al haber declinado su postulación presidencial. Sugirió además que el jefe de Gobierno porteño realiza estas propuestas porque se ve complicado en algunas encuestas.

“Esa es la sospecha que cada vez más gente tiene, si estás tranquilo en el camino que vas, no cambiás. Él se pone en ese lugar, entonces los de afuera dicen, ‘¿qué esta pasando?’. Él y Patricia (Bullrich) tienen que mostrar convicción, mucha convicción de que están a la altura de realizar los cambios que necesita Argentina”, señaló en la entrevista radial.

“Hay que animarse a romper el status quo, todo esto que se está hablando suena a un amontonamiento que desperfila a Juntos por el Cambio y la vocación de renovación. No entiendo. Honestamente, debería volver a esa mesa que creamos hace 15 días, donde quedamos claramente que los dos responsables dentro del PRO iban a sentarse a resolver cada problema.. Tiene que sentarse él con Patricia y acordar qué modificaciones se quieren hacer, sobre todo cuando alguien quiere cambiar las reglas de juego, no pueden cambiarse reglas de juego unilateralmente”, agregó.

Para Macri, la incorporación de Schiaretti es un error, tanto en lo que tiene que ver con Córdoba como en lo que respecta a la filosofía del principal espacio de la oposición: “Esto suena a un amontonamiento que desperfila a Juntos por el Cambio, a la vocación de renovación y cambio del PRO”.

“No entiendo, no entiendo -reiteró el ex mandatario-, se debería volver a esa mesa que creamos hace 15 días, cuando quedamos en que los dos candidatos dentro del PRO iban a sentarse para resolver cada conflicto o alternativa que se presentase en cada distrito y en la alianza. Él (por Rodríguez Larreta) se tiene que sentar con Bullrich y acordar; cuando alguien quien cambiar las reglas tiene que consensuarlo, no puede hacerlo unilateralmente en la mitad o en el final del partido”, concluyó.

Mauricio Macri habló en la Bolsa de Comercio

de Córdoba y volvió a apuntar contra la iniciativa

En una nueva muestra de apoyo a su candidatura como gobernador de la provincia de Córdoba -y en medio de las tensiones internas que atraviesa Juntos por el Cambio- Mauricio Macri acompañó este martes a Luis Juez en el marco de una presentación en la Bolsa de Comercio local.

En su intervención, el expresidente volvió a apuntar contra la iniciativa impulsada por Larreta y Morales y comparó la intención de sumar al espacio a Juan Schiaretti con la inclusión de Miguel Ángel Pichetto años atrás.

“Schiaretti acompañó la mayoría de las leyes autodestructivas que el kirchnerismo votó. Es irrespetuoso con nuestros dirigentes, candidatos y con los cordobeses. Con Miguel -Ángel Pichetto- hubo una idea, conversaciones que llevaron años. Nadie se enteró hasta que no estuvimos todos de acuerdo en la coalición y ahí lo comunicamos, no nos enteramos por los diarios. Hubo respeto, un diálogo interno. Esto tiene que haber, sino vamos a poner en riesgo a todo”, dijo remarcando su malestar con que se de esta situación a ocho días del cierre de listas.

En esta línea, se refirió a las elecciones y habló de un posible escenario en caso de que haya segunda vuelta: “Sostengo que el balotaje va a ser contra el partido de Javier Milei. Y es muy sano que vayamos con Milei porque significa que estamos debatiendo quién tiene más autoridad para hacer este cambio profundo. Nosotros tenemos la experiencia y el equipo. La realidad es que la Argentina necesita un cambio profundo”.

Al cierre del reportaje, Macri describió cómo le gustaría que fuera el eventual traspaso mando. Lo hizo con duras críticas a Alberto Fernández y rememorando la corrida cambiaria que ocurrió tras las PASO de 2019.

“Trataría que el presidente hable lo menos posible porque cada vez que habla genera incertidumbre, como me pasó a mi. Lo peor que pasó en esos seis meses era levantarnos todos los días para ver qué había declarado Alberto Fernández, que movía todo el mercado. Que sean muy prudentes en lo que dicen”, pidió.

Y concluyó: “Espero que en esta transición gane la racionalidad, la responsabilidad de entender que Argentina es una continuidad, lo que no reconocieron ellos. Que en esos meses entre las PASO y entregar el poder, porque es el fin de una era ruinosa, no sigan rascando la olla y dejando verdaderamente esto que les encantó decir, una argentina arrasada”.

