Axel Kicillof clausurará este miercoles el Congreso Productivo Bonaerense en el Hotel Provincial

Bajo la organización del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, este martes comenzó el Congreso Productivo Bonaerense en el Hotel Provincial de la ciudad, un encuentro donde todos los sectores productivos de la provincia dialogaron y discutieron sobre los desafíos y estrategias para fomentar y consolidar un modelo de desarrollo, producción y trabajo.

De esta forma, bajo la consigna “Produciendo el futuro” y con la participación este miercoles del gobernador Axel Kicillof, el encuentro tiene como objetivo ahondar sobre distintos ejes temáticos para la transformación de la provincia, como Desarrollo productivo sustentable y sostenible, Desarrollo local, Ciencia y tecnología, Infraestructura para la producción y Sistema tributario y financiero.

Cabe destacar que a la jornada inicial que se desarrolló este martes entre las 11:30 y las 17 en el Hotel Provincial de Mar del Plata fueron convocadas Pymes, cooperativas, grandes empresas, sindicatos, universidades y entidades formativas, así como también organismos de gobierno y comunidad científica.

De esta forma, a las 11:30 comenzó el primer ciclo de charlas: “Vías Navegables, Desarrollo y Soberanía”, “Concentración y formación de precios”, “Banca Pública y Financiamiento”, “Transición energética para el desarrollo provincial” y “Ciencia tecnología y salud: innovación y soberanía”.

Luego, a las 14:00 se llevó adelante el segundo ciclo de charlas: “Impulso a la industrialización y agregado de valor”, “Rol e importancia en el valor agregado local”, “Presentación del Fondo de Garantías para el desarrollo”, “PBA Provincia Minera: La minería bonaerense como motor para el desarrollo provincial y nacional” e “Innovación Bonaerense: Cooperación tecnológica para más producción y más empleo”.

Asimismo, a las 15:30 se realizaron las siguientes disertaciones: “Infraestructura para el desarrollo bonaerense”, “Fomento exportador pyme como política de desarrollo”, “Desafíos de la política y administración tributaria”, “Simbiosis Industrial” y “Una provincia tecnológica: capacidades bonaerenses para el desarrollo”.

Para luego cerrar el primer encuentro del Congreso Productivo Bonaerense a las 17 con “El modelo productivo bonaerense: debate de empresarios y pymes. Modelos y estrategias de desarrollo para las pyme de la Provincia y el país”.

La Secretaria Gestión de Transporte de la Nación, Jimena López participó durante la primera jornada de una charla sobre Vías Navegables, Desarrollo y Soberanía, donde destacó gestiones como la reincorporación del Estado Nacional al Taller Ferroviario de Junín, donde se presta servicios a Trenes Argentinos Cargas, Trenes Argentinos Operaciones, entre otros. Así como también, los trabajos de recuperación y puesta en valor de material rodante que se realiza en los talleres ferroviarios.

“Cuando hablamos de federalismo, no alcanza con escribirlo, hay que generar una infraestructura de conexión real. No podemos seguir valorando, en algún punto, las agencias comerciales de Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias. Creo que ese es un federalismo más real”, sostuvo y remarcó: “Trabajamos para profundizar el multimodalismo, entendiendo que la integración del transporte no es la competencia del tren por sobre el camión, sino justamente lograr formas de integración vertical, en donde todo el transporte sea eficiente y económico para el traslado de mercancías para llegar al puerto y del puerto al mundo”.

Cabe destacar que en el panel mencionado, Jimena López participó junto al Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana; el Subsecretario de Energía de Buenos Aires, Gastón Ghioni; el Director de Exploración offshore de YPF S.A, Nestor Darwin Bolatti; y el titular de la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena”, Hernán Orduna.

Por último, corresponde resaltar que las disertaciones continúan este miércoles entre las 10:30 horas y las 15, donde se expondrán los siguientes temas en el primer turno: “Planificación Industrial”, “El turismo como herramienta de desarrollo”, “Políticas de Financiamiento para sectores productivos”, “Desafíos y Propuestas para un Desarrollo Agrario Sustentable y Sostenible”, “La biotecnología como herramienta de desarrollo”.

En el segundo turno de charlas, a las 13:30, se disertará sobre los siguientes temas: “La matriz logística del futuro”, “Producción y Trabajo Autogestionado”, “Formación y Empleo para la Producción”, “Ambiente y Producción” y “La economía del Conocimiento como herramienta para mejorar la competitividad del entramado productivo bonaerense”. A las 15, se llevará adelante el acto de cierre.

Así, cabe destacar que el congreso cuenta con la participación de más de 100 panelistas miembros de cámaras empresarias, cooperativas, gremios, entidades científicas, espacios académicos y organismos municipales, provinciales y nacionales. “Para nosotros es fundamental tener este tipo de encuentros con representantes de los distintos sectores productivos de la provincia de Buenos Aires donde podemos debatir y analizar qué tipo de políticas se deben implementar, profundizar y/o mejorar para impulsar el desarrollo local y regional, y un crecimiento equitativo en toda la provincia de Buenos Aires”, resaltó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.