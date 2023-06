Giri apuesta por Montenegro y Santilli para conducir a Mar del Plata y a la Provincia

A menos de 10 días del cierre de listas, Emiliano Giri, presidente del PRO Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su deseo de que Guillermo Montenegro vaya por la reelección y que Diego Santilli sea Gobernador en la Provincia de Buenos Aires.

En relación a los buenos conceptos que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich, vertieron sobre el Intendente Guillermo Montenegro, Giri dijo: “me parece de que es el reconocimiento a un gran intendente de la provincia de Buenos Aires, que tiene un acompañamiento importante del vecino del partido General Pueyrredon; y eso trasciende las fronteras de Mar del Plata, y genera que los dos precandidatos a Presidente de nuestro espacio, vean a Guillermo, como un dirigente, con el que es necesario compartir, no solamente un una recorrida en la ciudad, que es importante como distrito electoral, sino también poder conversar para analizar la Argentina que viene”.

En esta Argentina me viene, ¿En qué en qué lugar lo ves Montenegro? ¿En la ciudad, afuera, como vicegobernador?

“Yo creo que Guillermo puede ocupar cualquiera de los roles planteados, y que la definición del rol que le toque ocupar la va a tomar él, el próximo 24 de junio. En lo personal, a mí me gustaría de que siga representando a los vecinos del partido de General Pueyrredon, y que vaya por cuatro años más de gestión en la ciudad para seguir este proceso de transformación que la ciudad necesita, sobre todo si además tenemos la suerte de que en el orden nacional y provincial, los gobiernos sean también de Cambiemos y acompañen claramente a al gobierno de Mar del Plata, cosa que no ha venido sucediendo en estos tres años y medio. Pero si su decisión fuera otra y tuviera la posibilidad de competir en cualquier otro ámbito o de no hacerlo, siempre voy a ser respetuoso de la decisión que él tome y lo acompañaremos en el rol que él desea ocupar”

Giri reitero su postura respecto a que es “partidario de que en la provincia de Buenos Aires nosotros pudiéramos resolver la elección con un solo candidato en la provincia. Sin embargo, no tengo duda de que sea con un solo candidato, o sea, a través de proceso interno, vamos a ganar la provincia de Buenos Aires. O sea, para mí el proceso de cambio en la Argentina es en todos lados y en la provincia de Buenos Aires también se va a dar ese proceso de cambio. Cuando analizas las últimas selecciones en la provincia de Buenos Aires, de desde el año 2009,2011, 2013, 2015, 2017, 2019, y 2021, de todas esas selecciones que hubo en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos, solamente de las seis selecciones, ganó en dos elecciones 2011 y 2019, perdió el resto. De las últimas siete elecciones, el Frente de Todos perdió 5 elecciones en la Provincia, por lo tanto, ese mito de que son imbatibles hace tiempo que dejaron de ser imbatibles. Lo que pasa que son muy buenos en la construcción de un relato que lo van repitiendo permanentemente, que le hacen creer a la sociedad de que son imbatibles, no no son imbatibles, han perdido cinco de las últimas siete televisiones en la provincia de Buenos Aires.

Consultado por las posibilidades que puede haber en la Provincia, en Juntos por el Cambio, Giri dijo: “Yo, claramente, me he expresado públicamente por la candidatura de Santilli. Creo que Diego reúne todas las condiciones para hacer la transformación que la Provincia de Buenos Aires necesita. Creo, además, es el candidato que mejor refleja lo que los bonaerenses eligen en una elección, es una persona que reúne las condiciones de cercanía, que además tiene un laburo hecho en materia de seguridad, en materia de medio ambiente, de espacio público muy importante en la ciudad de Buenos Aires, con un laburo que además se ha sido medido, ha conseguido que CABA sea la ciudad con menor índice de homicidio de América Latina”

Finalmente destacó que “todo ese trabajo, ese conocimiento que tiene la gestión pública, me parece que es necesario además, con el equipo que sé que está formando para poder gobernar la la provincia, me consta que son gente muy profesional que están estudiando hace tiempo la problemática. Diego demostró junto a Facundo Manes, en el año 2021,que es un candidato que ya le ganó al Frente de Todos en su conjunto, así que para mí, no tengo ninguna duda: es el mejor candidato que nos puede representar. Si nos toca competir contra Néstor Grindetti, competiremos, y como dijo Diego el otro día, el que gana encabezará la lista y el que pierde, acompañará el proceso electoral, como siempre ha sucedido nuestro espacio”, sentenció.