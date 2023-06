Giovanniello: “No vamos a compartir ninguna alianza que saltee al Peronismo”

Mirando las PASO que se vienen, Fabián Giovanniello, dirigente sindical y peronista, que busca representar al partido Justicialista en las próximas elecciones, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que, si bien por el momento no tienen definido quién será el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y a presidente de la nación que acompañarán en los comicios, se le han acercado “algunos dirigentes gremiales radicales que conformarían la lista y hasta un campeón mundial que representa a la Argentina y es marplatense”.

El dirigente sindical en conversación con “el Retrato…” destacó el equipo de trabajo que ha logrado formar, compuesto por mujeres y hombres “con ganas de militar y con fuerza y voluntad” de presentar proyectos alternativos en Mar del Plata, que se encuentra “muy abandona, con muchos problemas edilicios, de infraestructura, seguridad y donde nadie se ocupa de los adultos mayores”.

“Salimos a la cancha para ver la posibilidad de competir en unas Paso abiertas”, aseguró al mismo tiempo que adelantó que, por el momento, no tienen definido a quién respaldarán como candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires y a Presidente de la Nación. “Tenemos en claro que vamos a hacerlo dentro del Partido Justicialista o Frente de Todos desde adentro. No vamos a compartir alianza ni ningún acuerdo que saltee al peronismo”, afirmó.

En caso de no otorgarles la posibilidad de competir dentro de ese marco, Giovanniello indicó que no competirán. “Seguiremos trabajando de acá en adelante, porque este proyecto comenzó para seguir”, afirmó y agregó que ha tomado contacto con referentes del Partido Justicialista y del Frente de Todos a los fines de reunirse, de cara a las próximas elecciones.

“Hemos tenido también conversaciones con Justicialistas que se han ido del Partido y hoy son otra alternativa”, comentó y agregó que, incluso, se le han acercado “algunos dirigentes gremiales radicales que conformarían la lista y hasta un campeón mundial que representa a la Argentina y es marplatense”.

Asimismo, Giovanniello aclaró que con el Presidente del PJ marplatense, Eduardo Cóppola no ha hablado en el último tiempo. “Es un gran compañero. Cuando me tocó estar en frente de la CGT como subsecretario gremial siempre ha estado activo colaborando. Desde que es presidente del partido no hemos tenido la posibilidad de hablar o dialogar”, detalló.

“Con Manino Iriart hemos tenido conversaciones de amistad a los fines de informarme sobre su proyecto y el de Daniel Scioli a nivel nacional. Por el momento, con el sector de Fernanda Raverta hay una conversación pendiente que se va a realizar esta semana. Estamos muy esperanzados, porque queremos la unidad y lo mejor para Mar del Plata”, manifestó.

Por último, remarcó que buscan que “haya un frente político interesante en Mar del Plata” a los fines que la ciudadanía pueda confiar en la política. “Ojalá podamos darles una opción a los vecinos de la ciudad, porque hace muchos años que no gobierna el peronismo y así está la ciudad”, concluyó Giovanniello en conversación con “el Retrato…”