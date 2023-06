Fernando Burlando blanqueó su acercamiento con Bullrich y no descartó ser su vicegobernador

El abogado y actual precandidato a Gobernador bonaerense, Fernando Burlando, se refirió al encuentro que mantuvo en las últimas horas con la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y dejó la puerta abierta para formar parte de la lista de la extitular del PRO en las elecciones provinciales.

“No descarto la posibilidad de ser vicegobernador o vicepresidente, hay muchas alternativas. Sé que hay compromisos, el radicalismo está presente, pero tenemos que dejar los egoísmos, esa idea de ser el centro en la política y pensar no en la política sino en la gente que necesita resolver los problemas”, reconoció Burlando en declaraciones radiales.

Cabe destacar, que Burlando se reunió con Bullrich y con el actual precandidato a Gobernador bonaerense de la líder de los “halcones” del PRO, Néstor Grindetti, en un bar de la localidad de Hurlingham.

Fernando Burlando, junto a Patricia Bullrich y Néstor Grindetti

En ese sentido, el abogado mediático busca adecuar sus aspiraciones políticas en algún espacio que esté dispuesto a recibirlo; Bullrich y Grindetti, intentan forjar alianzas para potenciar su caudal de votos en la provincia de Buenos Aires.

“No descarto alternativas, establecimos un primer diálogo. Patricia (Bullrich) realmente me sorprendió por su valentía, su fuerza, su carisma, algo que no había valorado. Me sorprendió porque hubo en el lugar muchas muestras de cariño”, sostuvo Burlando.

En concreto, Burlando no posee candidato a Presidente, un factor importantísimo a la hora de sumar intenciones de voto, por lo cual su hipotético ingreso a las filas de Bullrich le otorgaría visibilidad y más chances de quedar mejor parado en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Toda la intencionalidad de voto se podría diluir si no tengo candidato”, indicó.

Sin embargo, como Bullrich oficializó en las últimas semanas al intendente de Lanús en uso de licencia, Néstor Grindetti, como su precandidato a Gobernador bonaerense, ante lo cual Burlando desistiría de sus deseos de ocupar el Sillón de Dardo Rocha y se conformaría con acompañar al actual presidente del club Independiente en las PASO.

No obstante, el abogado destacó que, según encuestas provinciales, mide 12 puntos en intención de voto y afirmó que está mejor posicionado que Grindetti. “No descarto ningún tipo de alternativa. En Provincia tenemos mediciones que me posicionan muy bien, mejor que muchos candidatos de Juntos, y de alguna manera fortalece algún tipo de requerimiento o exigencia de mi parte”, aclaró.

Vale recordar, que Fernando Burlando lanzó su precandidatura a Gobernador bonaerense luego del envión mediático que le produjo ser el letrado defensor de la familia de Fernando Baéz Sosa, el joven que fue asesinado a golpes en enero de 2020 por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche de Villa Gessell.

Ahora, el abogado deberá definir si finalmente será precandidato a Gobernador bonaerense en su lista, o si se sumará al sector de Bullrich en el PRO, bregando por conseguir algún cupo en un armado electoral ya definido. Burlando tiene tiempo hasta el 14 de junio, fecha en la que termina el plazo para concretar alianzas políticas.