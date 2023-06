Cristina Fernánddez de Kirchner fue sobreseída de la causa de la “Ruta del dinero K”

En un revés legal que impactó de manera positiva en la vida de Cristina Kirchner, el juez federal Sebastián Casanello, anunció el sobreseimiento de la Vicepresidenta de la Nación en la conocida causa de la “Ruta del dinero K”, en la que la mandataria fue investigada por su presunta participación como autora ideológica del lavado de dinero del empresario, Lázaro Báez.

Es preciso mencionar que, la resolución anunciada por el juez Casanello este lunes, se produjo luego de la postura favorable del fiscal federal Guillermo Marijuán, y de las querellas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que solicitaron el sobreseimiento Cristina Kirchner con sólidos argumentos.

En su resolución, Casanello explicó que, dado el pedido de sobreseimiento presentado por la fiscalía y respaldado por las agencias estatales, su tarea se limitó a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, los cuales, en este caso, se consideraron cumplidos, y en este marco, rechazó el pedido de la asociación civil Bases Republicanas, de ser querellante en la causa para continuar con la imputación por considerarlo inadmisible.

En este contexto, Casanello consideró que la formación del sumario que investigaba la famosa “Ruta del dinero K”, no afecta el buen nombre y honor de la Vicepresidenta, que a partir de este lunes, quedó desvinculada definitivamente de la causa, que al mismo tiempo fue archivada, por lo tanto, no hay partes que puedan apelar la resolución.

Es preciso recordar que, la causa de la “Ruta del dinero K” contra Cristina Kirchner se inició en 2013, y era el único caso de relevancia que la vicepresidenta tenía pendiente en materia de investigaciones judiciales. De esta manera, el sobreseimiento marca un hito en su trayectoria política, permitiendo que el público conozca el desenlace de una causa que ha sido objeto de atención mediática y controvertida durante años.

En ese entonces, el empresario Leonardo Fariña, había declarado como arrepentido en la causa de la “Ruta del dinero K”, al decir que Báez le comentó que Cristina Kirchner, que en 2013 era presidenta, le había preguntado si “estaba sacando plata al exterior” porque así se lo habían informado desde la embajada de Estados Unidos.

Luego de estas declaraciones, y de que el empresario mencionara frente a los jueces que el principal acusado le pidió “ser más cuidadoso” con sus movimientos, Báez y Fariña fueron condenados por lavado de dinero en un juicio oral, pena que fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. Por su parte, Cristina Kirchner aguardaba la resolución del caso sobre su persona, aunque el juzgado carecía de pruebas para condenarla.

El 24 de mayo, a pocas horas del inicio del acto en Plaza de Mayo el que la Vicepresidenta fue la principal oradora, el fiscal Marijuán presentó un dictamen en el que solicitó el sobreseimiento de Cristina Kirchner de la causa de la “Ruta del dinero K”, y no ocultó la estrecha relación entre la expresidenta y el empresario, teniendo en cuenta que trabajaban juntos en obras en Santa Cruz.

Asimismo, la fiscalía señaló que las pruebas que exhiben los llamados entre Cristina Kirchner y Báez, no alcanzan para vincular a la Vicepresidenta con el lavado de dinero, ya que no hay otros elementos en los expedientes para inculparla, y agregó que, por mayoría, la Cámara de Casación no consideró la obra pública como delito precedente del delito cometido por el empresario, otra situación que desvincula a la entonces presidenta.