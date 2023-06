Redrado aseguró que hay que realizar una revolución impositiva con mas trabajos

Martín Redrado, quien en diciembre se sumó al equipo de Horaico Rodriguez Larreta estuvo en la ciudad de Mar del Plata acompañando al Jefe de Gobierno porteño y compartió un encuentro con los vecinos en Güemes. Lógicamente, el ex presidente el Banco Central, se explayó habló sobre los cambios que necesita el país en materia económica.

Respondiendo a las inquietudes de los presentes, Redrado aseguró que se debe crear un sistema que permitan una carga tributaria más justa, generar nuevos empleos y reducir la informalidad del 50% en Argentina.

“Parece que tenemos que ir hacia sistemas que simplifique la cantidad de impuestos que pagan en nuestro país, que simplifique y que haga más fácil, pero además tenemos que luchar contra la informalidad. Argentina tiene hoy un 50% de informalidad y por supuesto para esto hay que generar nuevas modalidades de empleo, que puedan bajar los costos impuestos al trabajo para que nos permitan tomar nuevos trabajadores” dijo Redrado.

En este sentido, continuó: “Yo estoy convencido de que Mar del Plata no solo es una ciudad de servicios, es una ciudad también industrial, es una ciudad que produce alimentos para toda Argentina y también la pesca, y nosotros estamos embarcados con una política integral que también tiene como objetivo abrir mercados internacionales, trabajar para poder negociar espacios internacionales a la producción argentina en el mundo. Debemos venderle a países que hoy no tenemos ningún tipo de acceso, países como el Sudeste Asiático, Indonesia, la India, países que tienen complementación productiva”

“Con lo cual hay que pensar en cada uno de los sectores productivos, no sólo cómo generamos más consumo interno a través de una reducción de impuestos, a través de una ampliación de la base de tributación, sino también cómo crecemos hacia afuera. Y ahí vamos a tener, como dice Horacio, una Cancillería que sea aliada de la producción y del trabajo. En cada negociación internacional se ha dicho muy bien el tema de la protección de nuestro Atlántico Sur, que nos parece central, ahí tenemos que trabajar no solo con la Marina Mercante, sino también con la Armada para poder defender nuestra plataforma continental, hacer que los permisos puedan tener prioridad los barcos argentinos, que no tengamos que otros barcos de otros países invadan la plataforma continental y saquen nuestra riqueza pesquera”

“Por lo tanto, mucho por hacerle una política productiva que favorezca a los sectores de servicios, que le baje la carga tributaria, que permita tomar nuevos trabajadores. Esa es parte de la revolución impositiva que tenemos que hacer en la Argentina, que permita tomar nuevos trabajadores, bajar la informalidad y de esta manera entonces simplificar la carga tributaria”, concluyó.