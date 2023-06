Inseguridad: “Hay que arremangarse y laburar; Montenegro lo hizo y empezó de cero”

Con el traje de Precandidato a Presidente puesto, a más de 20 días del cierre de listas; Horacio Rodriguez Larreta (PRO) recorrió la ciudad y mantuvo un encuentro con vecinos en un café de Güemes. En este contexto esbozó ideas claras. El actual Jefe de Gabinete Porteño ofrece su trabajo y experiencia en la Ciudad de Buenos Aires como ejemplo de lo que puede lograr en el país.

“No existe una medida mágica para arreglar el país, se necesita trabajo arduo. Todavía tenemos riquezas que podemos explotar y ayudar al mundo en momentos de necesidad.

Si alguien viene acá diciendo que tiene la medida mágica para que funcione el país, es un chanta. No existe la medida fácil. Si fuera fácil ya lo hubiéramos hecho, no estaríamos en el quilombo en el que estamos. Yo creo en el laburo, arranco a las seis de la mañana y termino a las diez de la noche, todos los días, por ahí los domingos menos. Y eso es lo que tenemos que hacer y entre todo lo vamos a sacar adelante porque tenemos un país que todavía tiene riquezas no somos más un país rico, no nos mintamos de nosotros, somos un país que tiene riquezas, que la tenemos que explotar en un momento en que el mundo necesita los productos que nosotros tenemos. Como consecuencia de la guerra el mundo necesita alimentos, nosotros tenemos muchos y baratos, o sea de producción muy eficiente” dijo el precandidato por el PRO.

Asimismo, aseguró que su espacio está trabajando en 300 leyes para presentar después de asumir. “La típica pregunta que me hace es ¿cuáles son las tres primeras medidas? Hay que tomar tres mil medidas, no tres. Si tomamos tres nos hundimos. Porque hay que cambiar en todos los frentes, en lo laboral, en las obras de infraestructura, hacer los gasoductos, la ruta, la hidrovía, hay que elaborar abriendo mercados en el mundo con nuestra diplomacia, los embajadores golpeando la puerta para vender cada producto argentino, hay que cambiar el sistema impositivo, hay que cambiar el sistema previsional, jubilatorio, no se puede cambiar la jubilación de cada dos años, es una locura. Entonces, en cada tema que nos metemos hay que cambiar en lo educativo ni hablar, no tenemos que estar toda la mañana hablando de cómo hay que mejorar la educación”.

“Nosotros hemos previsto más o menos 300 leyes para el primer día, 300 no dos leyes sino 300 en cada tema. Todo eso lo estamos preparando con tiempo, no hay tiempo para improvisar, acá hay que tener gente que estudie, que labure, que vea, que venga a Mar del Plata entienda bien cuál es la situación, cómo está la actitud de la pesca, entender bien eso, qué pasa con el control de la pesca en el Mar Argentino, cómo hacemos para vender productos elaborados, hay que entrar al detalle, en serio, no es un tema de ver quién grita más fuerte de una tribuna o quien insulta más al otro. Es laburo, y lo digo con la autoridad de hacer relación con los aires”, agregó Larreta.

Emprendedurismo: estabilizar la economía para apoyar a los emprendedores

“Los emprendedores lo primero que necesitan es que no tengamos esta inflación ridícula que tenemos. Nadie te presta un mango con esta inflación, no existe. Vos sos un emprendedor, tomas un crédito con la inflación que hay hoy, volás por el aire. Entonces tenemos que lograr la estabilidad, bajar la inflación, eso va a ayudar a todos. Y después sí, darle fuerza al emprendedurismo”, sostuvo el referente del PRO

En este sentido se refirió a la industria del gin en Mar del Plata: “Hay un montón de empresas nuevas, con gente que labura, que tomaron. Creo que tienen algunos boliches acá en Olavarría, todo eso es trabajo, trabajo y trabajo. Los emprendedores, la verdad tiene un potencial muy grande, acá tienen un polo tecnológico donde estaba la vieja estación, montón de empresas, de primera, empresas satélites, ese es el laburo que hay que hacer ayudar emprendedores tecnológicos sobre todo y muchos chicos con muchísima capacidad”

“La única manera es generar laburo. Como se está haciendo, en Tandil hay un pueblo tecnológico que está creciendo muchísimo. En Venado Tuerto tenés un parque industrial alrededor del agro, en las afueras de Rosario tenés todas las empresas de biotecnología. Hoy con las comunicaciones como están, la conectividad es mucho más fácil”.

Inseguridad: Se la puede combatir con trabajo y esfuerzo

“Se puede pelear y ganarle a la inseguridad. Se puede. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos el año pasado el delito más bajo de la historia. Y es en base al laburo y laburo de muchos años. No hay una solución. Acá no hay magia. Acá hay que arremangarse y laburar. Nosotros reclutamos a los policías, el sistema de reclutamiento es recontra estricto, dos años de capacitación. ¿Saben quién lo empezó esto? El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, él fue el primer Ministro de Seguridad que tuvimos. Empezó desde cero”, contó Larreta.

“Yo les puedo decir, desde mi celular, dónde está parado ahora cada policía en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un sistema de cámaras que es de lo mejor en el mundo. Pero la suma de todas esas cosas, en un plan, hace que tengamos el nivel de asesinato, que es el delito más duro porque es la vida de la gente, más bajo de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Qué se puede Yo sé que Buenos Aires no es igual, la ciudad de Buenos Aires no es igual a todo el país, nada es igual a nada. Ahora si en 15 años el delito es igual que el resto del país y hoy es el más bajo. Laburo, laburo es eso”

“Hay algunas zonas del país hoy que están tomadas por la droga que requieren una acción urgente, no se puede esperar. Rosario, el gran Rosario, parte del Conurbano Bonaerense, la zona de San Martín, La Matanza, Morón, Moreno, está tremendo. Ahí hay que mandar gendarmes, mucho más gendarmes rápido. Los gendarmes están en las fronteras; entonces hay que mandar el Ejército a las fronteras, con eso liberas a los gendarmes y los gendarmes a la calle. Eso hay que hacerlo ya, primero. Segundo, hay que aislar a los capos narcos, que desde la cárcel con un celular dan órdenes a un sicario para mandar a matar a otro. Es de locos, siguen gobernando su banda desde la cárcel. Hoy es muy fácil con la tecnología, le sacás el celular pero además le ponés esos inhibidores de señal, no entra un llamado, se acabó. Decisión requiere eso. Se puede mejorar la seguridad”, sostuvo Larreta.

En esta línea agregó. “ El gobierno de la Provincia ha sido una catástrofe. No le dan bola, no le dan bola a la policía, no es prioridad, tiene estos temas ideológicos que primero el derecho de los delincuentes y después el derecho de ustedes. Bueno, todo eso se puede cambiar y lo digo con la autoridad del ejemplo de haberlo hecho en la ciudad de Buenos Aires”, manifestó Larreta.

Interna de Juntos por el Cambio y rosca política

“Argentina es un país grande, diverso, complejo. Las soluciones no son fáciles. Hay que elaborarlas. Para compararme con los otros candidatos yo ofrezco mi trabajo. Mi trabajo y el reflejo de mi trabajo en los últimos años fue en la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de la gente ve y valora el laburo que hicimos. Me estoy preparando para este desafío, yo sé que es muy difícil .Yo me meto porque creo que vale la pena el esfuerzo. No va a ser fácil, pero estoy convencido que en Argentina tenemos una oportunidad. Yo me vengo preparando hace muchos años, soy autonomista, estudio mucho estos temas, recorro el país, tengo muchos años de experiencia en el manejo del Estado, los últimos 15, y la Ciudad de Buenos Aires. La experiencia sí vale. Nosotros mejoramos la seguridad. Todo el país cerró las escuelas, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Yo me planté, me peleé con el gobierno nacional y mantuve las escuelas abiertas y no hubo ningún problema”

“Yo no me voy a enganchar en peleas y discusiones internas, nunca me van a escuchar criticando a nadie de mi espacio de mi partido político, no creo en eso. El enemigo está fuera no adentro; así que incluso cuando otros me critiquen a mí, no les voy a contestar nunca. no creo que sirva para nada. Tenemos que terminar con la argentina de las peleas, de las críticas, de las denuncias, yo no me engancho en eso, no creo. Si alguno me putea, no le voy a contestar. Así de claro. Yo creo en los hechos. Hay que arremangarse y laburar. Hay que poner un plan. Hay que tener las 300 leyes redactadas en cada tema”, concluyó.