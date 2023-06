Inauguran el Parque Ambiental de Punta Mogotes

Este sábado 3 de junio desde las 14 horas se llevará adelante la inauguración del Parque Ambiental Punta Mogotes. En la jornada se realizará un “Festival Ambiental” donde se podrá compartir un buen momento con shows infantiles, música y talleres de reciclado, huerta y compostaje.

A fines del año pasado, la Administración de Punta Mogotes firmó dos convenios con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires por un total de 15 millones de pesos. Uno de los mismos encuadrado dentro del Programa Provincial Parques Ambientales y el otro del Programa de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

En el Parque, que bordea la zona de cinco lagunas del Complejo de Punta Mogotes, se plantaron 330 especies nativas bonaerenses con cartelería que descriptiva, dos Puntos Verdes para la separación de residuos en origen, 50 cestos de residuos de material reciclable y no reciclable, dos estaciones solares para la carga de celulares y dispenser de agua caliente, dos plazas de juegos para niños, bancos y mesas canadienses (hechas de madera de plástico reciclado), luminarias led autónomas con paneles solares que no están conectadas a la red eléctrica y un solmáforo (dispositivo que mide la radiación de los rayos UV).El Administrador General de Punta Mogotes, Fernando Maraude destacó que “desde que asumimos nos trazamos como objetivo que Punta Mogotes no sea sólo las playas y los 3 meses de verano, es por eso que entendemos la importancia de poner en valor el espacio verde público de las lagunas. La inversión del Ministerio de Ambiente provincial nos permitió continuar incorporando mayor infraestructura de servicios a lo que venimos realizando desde el Ente”.