Avanza en el Concejo Deliberante el pedido el aumento de los taxis en dos tramos

El área de Movilidad Urbana del Municipio avaló el pedido de los taxistas, remiseros y autos rurales para incrementar la tarifa el 50 por ciento en dos tramos, siendo el primero desde el 1° de junio (25%) y el segundo desde el 1º de agosto (25%). Ahora resta que el próximo lunes la Comisión de Movilidad Urbana.

“Se trata del pedido de aumento que nosotros solicitamos en marzo“, explicó el Secretario General del Sindicato de Peones de Taxis, Miguel Rodríguez, en diálogo con “el Retrato…” y agregó “hemos quedado muy desfasados, los costos son muy altos, el combustible ha aumentado tres veces, el gas ha aumentado tres veces, las cargas patronales han aumentado tres veces, y esos son los costos que más marcan el aumento de la tarifa. La verdad que ese es el gran problema”

“Lo vemos necesario porque la verdad que la tarifa no está rindiendo, nos vamos a encontrar en el futuro los mismos problemas que lo encontramos el año pasado. Si no adecuamos la tarifa, si no vamos a poder cambiar las unidades, vamos a tener volver a pedir una prórroga”, agregó Rodriguez.

En relación a la seguridad en las unidades, y la implementación de los GPS y los botones antipánicos que los obligó el Municipio a instalar, expresó: “Nosotros fuimos los que estuvimos en contra de los botones antipánico, porque no había móviles en la calle, y sigue existiendo esa realidad. Los robos de los celulares y la recaudación ocurren todos los días, pasa que no se denuncia, no se va a la prensa, pero ocurre a cada rato, tanto a la noche como a la tarde. Le pasa a todos, se ve un patrullero cada tanto, tampoco creo que haya tanta gente en el COM como para controlar las cámaras, y los botones. Son decisiones del Gobierno. Los robos no son de gravedad, pero ya nos estamos acostumbrando a decir ‘no me pasó nada. Estoy bien’; pero es insufrible hay gente que no quiere trabajar de noche por la inseguridad. Entonces tenemos baja rentabilidad, e inseguridad a la noche, y claro la gente no quiere trabajar”

Finalmente, se refirió a la avanzada de las aplicaciones de transporte de pasajeros, en este contexto adverso para taxis y remises: “Como le digo a todos los compañeros taxistas, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con estas aplicaciones. Porque el Gobierno Municipal no las tracciona por inoperantes, por interés personal, siguen exhibiendo, y yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos porque una vez que estas aplicaciones se instalan, es difícil de tocarlas. Es lo que pasó en CABA en su momento, la misma historia, y nos vamos a tener que acostumbrar, aunque los compañeros sean reacios a entenderlo pero vamos a convivir con ellas hasta que las conviertan en legales”, sentenció.