Zanoli y el regreso del tranvía: “Montenegro me engañó tres veces, me da mucha bronca”

En el marco de su propuesta de recuperación del tranvía que iba desde el Unzue hasta Parque Camet y lo recorría, convirtiéndose en ese en entonces en uno de los atractivos turísticos más grandes de Mar del Plata, Eduardo Zanoli, periodista e impulsor de esta iniciativa, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que se encuentran luchando permanentemente por la vuelta de este medio de transporte al lugar y cuestionó que, si bien ha mantenido varias conversaciones con el intendente local, Guillermo Montenegro, solicitando la vuelta del tranvía, no ha obtenido respuestas. “Me engañó tres veces. Me da bronca, porque es una lástima y un atractivo turístico muy grande para la ciudad”, confesó.

Eduardo Zanoli, periodista e impulsor de la recuperación del tranvía en Mar del Plata, en conversación con “el Retrato…” se refirió a este medio de transporte y a la importancia de volver a ponerlo en funcionamiento. “Tenemos dos tranvías parados en Parque Camet, porque a los intendentes de turno se les ocurre que no tienen que andar. Eran un atractivo turístico de la ciudad” y agregó que, si bien oportunamente solicitó la reactivación del mismo a las autoridades locales, dicho reclamo no surtió efecto al día de la fecha.

“Tuve una discusión muy fuerte con (Guillermo) Volponi, en la época de Arroyo, el cual dijo que iba a averiguar qué cosas raras había en Parque Camet, cuando la realidad es que reconocidos empresarios de Mar del Plata pusieron plata que ese tranvía funcione. Fue una falta de respeto muy grande”, sostuvo el periodista local y no descartó que sea “posible” de implementar, ya que las vías están puestas.

Conforme a ello, el impulsor de la iniciativa detalló que se robaron los postes. “En dicha época, se robaban también los cables de cobre, pero nos regalaron alambre común y estuvo funcionando bien hasta último momento. Primero, salía del Unzué hasta Constitución, pero era un peligro porque estaba al lado del mar. No se sabía cuánto podía durar”, recordó.

“Por eso, se lo guardó en los galpones de Camet y de ahí salía el tranvía e iba hasta el fondo del parque, donde estaban las parrillas. A su vez, se dirigía hasta el final del arroyo y hacía unos metros por la costa. Las vías están prácticamente todas hechas hasta Avenida Constitución. Teníamos todos los rieles dispuestos para ponerlos en la tierra, pero quedó todo parado”, explicó.

“Se hicieron todos los cruces, habrá unos mil metros en este momento todavía de vías instaladas, pero con la llegada del gobierno de Arroyo al Municipio de General Pueyrredon se decidió que eso no tenía que seguir. Fue simplemente una decisión política y a partir de ese momento dejó de funcionar el tranvía”, afirmó.

En ese marco, comentó que “los rieles los pusieron en un cerco sobre la calle Beltrán sin pedir permiso a nadie” y confesó: “Era todo a fuerza de pulmón. Se laburaba mucho” al mismo tiempo que aseguró que se encuentran luchando permanentemente por la vuelta de este medio de transporte.

Así, Zanoli precisó que, si bien ha mantenido varias conversaciones con el intendente local, Guillermo Montenegro, solicitando la vuelta del tranvía, no ha obtenido respuestas. “Me engañó tres veces. En la última ocasión me dijo que lo íbamos a poner, pero nada. Le mandé una nota a(Fernando) Muro y nunca más me contestaron. Me da bronca, porque es una lástima y un atractivo turístico muy grande para la ciudad”, afirmó.

“A la Municipalidad no le costaba nada. No había que invertir. Incluso, Edea nos daba la energía eléctrica. El seguro lo pagaba Sancor por una publicidad puesta”, señaló el impulsor del proyecto de la vuelta del tranvía a la ciudad y afirmó: “Es un atractivo indudable turístico, aunque también cultural, en grandes ciudades del mundo se está poniendo el tranvía fundamentalmente por lo que es anticontaminante, de cualquier manera, ese sería solo un argumento esencial como para que se preste atención a este tipo de transporte”.