Morales: “Necesitamos leyes por treinta años, decirle al empresario estas son las reglas por treinta años”

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales visitó las ciudades de Rosario y Santa Fe.

Morales estuvo en Terragenes, proveedor líder de prevención de infecciones, que desde 2006, ofrece y suministra soluciones completas como indicadores biológicos y químicos a 70 países.

Luego de esa recorrida, el precandidato a presidente por la UCR mantuvo un encuentro el la Bolsa de Valores de Rosario,donde compartió su mirada sobre las problemáticas y potencialidades de la Argentina, con Miguel Simioni, presidente de la BCR, Javier Cervio, su Director Ejecutivo y Andrés Williams, director de Relaciones Institucionales.

Finalmente en Santa Fe visitó la histórica fábrica de alfajores Merengo y mantuvo distintos encuentros con la dirigencia y la militancia local

En esas instancias Morales expresó:

“Necesitamos leyes por treinta años, decirle al empresario estas son las reglas por treinta años.No creo en el ajuste, tenemos que tener estado presente y eficiente. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con privatizar Aerolíneas, pero si hay que abrir los cielos”.

“Nos merecemos un país normal, no este donde Alberto está en un plato volador sobrevolando y Cristina se cree que recién bajó de uno. Por eso la primera consigna para unir a los argentinos es que se vaya el FDT”.

En tanto sobre la situación de inseguridad en Rosario expresó; “Obviamente hay una responsabilidad primaria en la provincia, en el gobierno provincial, pero ojo que el tema de Rosario no es un tema sólo de Santa Fe.Cuántas muertes hubieron en el conurbano producto también de las mafias y el narcotráfico.Es un tema federal”.

“Yo, si fuera presidente estaría cada 15 días instalado en el Comité de Crisis, que ya habría creado para comandar todo. Hay una cuestión de política nacional, y hay que trabajar fuertemente para combatir decididamente a las mafias. Pero el gobierno nacional ha aflojado en el combate a las mafias. El Presidente tendría que estar acá, además del ministro, porque eso le da envergadura a la toma de decisiones”.



“Hay que tomar decisiones tener el coraje de plantarse y este no es un tema menor porque no es sólo Rosario, que se la estigmatiza por por la pelea de mafias que hay, esto pasa en todos los centros urbanos, entonces, ojo con ese tema, demanda una política nacional fuerte, contundente, presencia, más inversión en tecnología, más aplicación de la ley de seguridad, inteligencia criminal, acá se gasta guita de inteligencia para la política”.

Finalmente en torno a las candidaturas de la UCR en la provincia afirmó “Apoyo tanto a Maxi Pullaro como a Carolina Losada. Espero que no hagan la gran Bullrich Larreta, que anden bien, porque después hay que gobernar, que no pongamos en riesgo la posibilidad que haya un cambio y que gobierne el frente de los frentes comandado por el radicalismo en Santa Fe”.

Acompañaron a Morales en su visita Felipe Michlig, Presidente del Comité UCR de la provincia de Santa Fe, Carlos Fascendini, el diputado provincial y candidato a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el diputado nacional Mario Barletta, y el Diputado provincial Juan Cruz Candido, concejales referentes, y candidatos de la UCR de toda la provincia.